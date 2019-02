Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. FOTO - wikimedia commons

Chameneí: S USA urovnat spory nelze

Se Spojenými státy nelze urovnat žádné spory a jednání s nimi přináší jenom ztráty. Na své webové stránce to uvedl íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Vyjádřil se tak před zahájením varšavského setkání svolaného Spojenými státy k Blízkému a Střednímu východu.

Původně USA chtěly, aby konference vyzněla jako vytvoření protiíránské fronty, Polsko ale prosadilo rozšíření témat na celý region. Jako protiíránskou platformu akci chápe také Izrael, který ve Varšavě zastupuje kontroverzní premiér Benjamin Netanjahu.

Dvoudenní konference začala večer. Evropské státy až na Británii poslali na konferenci níže postavené zástupce, za Británii je přítomen ministr zahraničí Jeremy Hunt, který se ovšem chce soustředit především na Jemen.

ČR zastupuje náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. Na americko-izraelském dýchánku chybí šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová, stejně jako šéfové diplomacií Německa a Francie

»Co se Ameriky týče, nelze s ní vyřešit žádný problém a vyjednávat s ní je pouze ekonomická a duchovní ztráta,« uvedl Chameneí. S poukazem na varšavskou konferenci napsal, že Írán nyní část evropských vlád nepovažuje za důvěryhodné. Vedle Íránu v Polsku chybí i Rusko, Čína či Palestina.

USA na svou konferenci poslaly ministra zahraničí Mikea Pompea, viceprezidenta Mikea Pence, poradce Bílého domu Jareda Kushnera (Trumpova zetě a spojku na proizraelskou US lobby) i speciálního zmocněnce pro Írán Briana Hooka. Kushner chce konference využít k tomu, aby představil dlouho připravovaný americký plán údajného řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Pence konferenci zahájil spolu s polským prezidentem Andrzejem Dudou, debatu pak s Pompeem otevře polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz.

Z arabských zemí na varšavské konferenci jsou na úrovni ministrů zastoupeny Saúdská Arábie, Bahrajn, Jemen, Jordánsko, Kuvajt, Maroko, Omán a Spojené arabské emiráty, Egypt a Tunisko vyslaly náměstky.

Palestinská věc

Palestinský prezident Mahmúd Abbás se místo do Varšavy rozjel právě do saúdskoarabského Rijádu a před Kushnerovým tzv. mírovým plánem tamní politiky varoval. Podle něj jde o spiknutí. Abbás prosazuje obnovu arabské mírové iniciativy, která předpokládá stažení Izraele z okupovaných arabských území včetně těch palestinských, vytvoření Palestiny, jejímž hlavím městem bude Východní Jeruzalém, a vyřešení osudu Palestinců, kteří po vzniku Izraele přišli o své domovy.

Také palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí vyzval arabské země, aby bojkotovaly účast na polské mezinárodní konferenci o Blízkém a Středním východě.

Podle Málikího Palestinci »považují varšavskou konferenci za spiknutí proti palestinské věci«.

Většina arabských zemí každopádně odmítá navázat vztahy s Izraelem do té doby, než bude dosaženo pokroku v mírových jednáních s Palestinci. Mnoho států Perského zálivu ale sdílí izraelské obavy ohledně narůstajícího vlivu Íránu, poznamenala agentura AP.

Fort Trump

Polská vláda naopak doufá, že organizací konference »Ministerské setkání na podporu budoucího míru a bezpečnosti na Blízkém východě« posílí své vztahy s Washingtonem a slibuje si od toho podle ČTK větší ochranu před Ruskem (které Varšavu přitom nijak neohrožuje). Riskuje tím na druhé straně jiná dlouhodobá partnerství, včetně ještě větší izolace v Evropě, píše agentura AP. »Sázka na Trumpa jde příliš daleko,« říká ředitel varšavské pobočky Evropské rady pro mezinárodní vztahy Piotr Buras, kterého znepokojuje, že polská vláda nesází až tolik na USA, jako přímo na prezidenta Trumpa.

Konference se koná v době, kdy Polsko lobbuje v USA, aby na jeho území vznikla americká vojenská základna pod názvem Fort Trump.

Polsko už nějakou dobu tvrdí, že se chce stát prostředníkem mezi Spojenými státy a EU v záležitosti Íránu. Tuto iluzi však zmařil Pompeo, když konferenci považuje za setkání proti údajnému destabilizačnímu vlivu Íránu.

Nebylo by to poprvé, co by Polsko bylo poškozeno kvůli snaze pomoci USA, píše agentura AP. Když Polsko a další středoevropské země podporovaly vládu George Bushe ml. ve válce v Iráku v roce 2003, vyvolalo to spory se západoevropskými zeměmi, tzv. starou Evropou, která válku správně odmítala.

Polská podlézavost

Někdejší polský ministr zahraničí Radek Sikorski kritizuje polskou podlézavost vůči USA a také říká, že konference sice posílí polsko-americkou alianci, ale izoluje Polsko diplomaticky uvnitř EU.

(rj)