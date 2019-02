Ilustrační FOTO - Pixabay

Otazníky visí nejen nad polským hovězím

Možná má nejeden čtenář pocit, že je z aféry se závadným polským hovězím »jelen«. Chyba nejspíš není na jeho straně. Ač o problematice vím docela dost a mám dobré kontakty v Polsku, ani mně mnohé věci nejsou jasné.

Na začátku chtěl novinář polské soukromé televize TVN zvýšit její klesající popularitu (hájit Evropskou unii a takzvané evropské hodnoty je dnes v Polsku těžké) rozjetím velké aféry. Novinář se nechal zaměstnat ve vytipovaných soukromých jatkách v Mazovšu poblíž Varšavy. Tajně tam natočil mimořádné noční směny, kde se porážely nemocné kusy skotu. Z odposlechu vyplývá, že pokud se kráva udržela na nohou, koupili ji za tisíc zlotých (něco přes 6000 Kč) a pod rouškou tmy ji tajně porazili. Maso pak prodali do obchodní sítě jako normální hovězí za výrazně nižší ceny. Odtud putovalo do řady obchodů a restaurací v Polsku a v třinácti dalších unijních státech včetně České republiky. Ti nejotrlejší jej připravovali v luxusních restauracích s cenou oběda kolem 1000 Kč coby pravé argentinské hovězí. Přejeme dobrou chuť!

Není podstatné, zda se TVN chtěla zviditelnit, či zda šlo o část předvolebního boje v Polsku. Nejde ani tak o květnové volby do Evropského parlamentu jako o zářiové parlamentní volby, kde půjde o hodně. Především mnohým politikům o koryta, ale také o celkovou politickou orientaci státu. Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) odmítá zvůli bruselských papalášů, zvláště pak přijímání nelegálních migrantů a asociální představy zejména Nowoczesny a Občanské platformy. S právem a s demokracií se ale v PiS »nepářou«. Samozvané takzvané demokratické strany opozice se netají, že pod vedením prezidenta EU Donalda Tuska je jejich místo v bruselské zadnici a že osudy Polska jsou pro ně druhořadé. Ve vypjatém antikomunismu a rusofobii se PiS a opozice příliš neliší, až na mimoparlamentní Stranu demokratické levice (SLD). Volič to bude mít v Polsku těžké. Ale tak už to chodí.

Odborníci na veřejné mínění upozorňují, že zvolený postup politického boje je kontroverzní. Primárně jde o aféru následně zavřených polských soukromých jatek a příslušných polských kontrolních úřadů a v zásadě i polských zemědělců a obchodníků s hovězím masem. Problém je, že počet poškozených dodavatelů takového hovězího je, nezávisle na účasti v těchto špinavých obchodech, vysoký a není jasné, komu tato aféra může přihrát další voliče. Těžko se to hodnotí, protože ještě leccos může vyplavat.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Podivná reakce v ČR

Varování evropských metropolí včetně Prahy před jistou sadou polského hovězího přišlo od polských kontrolních orgánů. To je v pořádku. Problém je, že se informace o aféře s polským hovězím vícekrát měnily. Z vyjádření hlavního veterináře ČR jsem nabyl dojmu, že o tom mnoho neví. Srozumitelnější bylo vyjádření řady českých politiků. Budeme bránit české spotřebitele a bylo by dobré úplně zakázat dovoz polského hovězího, v zájmu českých spotřebitelů a zemědělců. V kapitalismu je konkurence nelítostná. Zvláště poté, co Česko v oblasti zemědělství a potravinářství v uplynulých 29 letech prohrálo kdeco.

Vadí mně, že stále nevím, jakou nemocí ony tajně porážené krávy trpěly. Je zásadní rozdíl mezi nemocí nachlazením a nemocí šílených krav. Protože ani polská strana neuvádí druh onemocnění nezákonně poráženého skotu, nesdělí nám to nikdo ani v ČR. Jenom mě zaráží, že takovou otázku polské straně nekladou. Otazník je i nad kontrolou podezřelých vzorků hovězího. Dosavadní rozbory nenašly nic mimo normy, ale zatím neproběhly všechny.

Vývoj kontroly potravin u nás

Starší čtenáři si možná pamatují, jak disidenti v 80. letech tvrdili, že jíme závadné potraviny. Kde takové bláboly brali, čert ví. Možná platilo: »není nad mou neznalost a aroganci«, možná byla každá lež k pokusům diskreditovat socialismus dobrá. Slibovali zajistit, aby každý československý spotřebitel věděl, z jaké stáje bylo zvíře, jehož maso si kupují.

Sliby se slibují, blázni se radují. Jako jedno z prvních opatření po převratu koncem roku 1989 bylo zrušení kontroly jakosti dovážených potravin. Byl to hazard se zdravím obyvatel a tvrdé poškození českých zemědělců. Zatímco potraviny z domácích zdrojů procházely i nadále přísnými kontrolami, často za dumpingové ceny dovážené potraviny se nekontrolovaly vůbec s tím, že západní kontrola stačí. Že podle norem platných v západní Evropě mohly mít tamní potraviny třikrát vyšší přípustný obsah škodlivin než v Československu a po jeho rozbití v Česku, prý nevadilo. Radši neuvádím kontrolu á la USA, kdy státní orgány konají teprve v případě prokázání vážných zdravotních poškození spotřebitelů, tedy zjevně pozdě. Jak ale řekl klasik: »Češi sežerou všechno!« Dodávám: »Zvláště když jsou nuceni kupovat zajíce v pytli.«

Teprve v roce 1995 přišel ministr zemědělství Josef Lux (KDU-ČSL) s návrhem nového zákona o potravinách. Stál bohužel na zásadách, že se budeme přizpůsobovat podstatně měkčím unijním normám, přestože Švédsko a Finsko v rámci přístupových rozhovorů EU přiměly přijmout své podstatně přísnější emisní normy. Ne že to nešlo, jak nám lhali, ono se českým polistopadovým vládcům nechtělo a na zdraví našich občanů z vysoka kašlali!

Komise životního prostředí KSČM tehdy rozjela kampaň proti tomuto návrhu zákona. Sice jsme tu a tam i pronikli do médií mimo Halo noviny, ale bez viditelného efektu. Příznačné bylo i hlasování v Poslanecké sněmovně v roce 1997. Argument, že když špatný návrh nového zákona o potravinách nebude přijat, ze západu dovážené potraviny se nebudou dál kontrolovat vůbec a čeští zemědělci budou diskriminováni ještě mnohem víc, byl výmluvný. Nakonec přiměli hlasovat pro špatný návrh i poslance KSČM.

Podmínky vstupu do EU

Tristní bylo sjednávání podmínek vstupu ČR do Evropské unie. Premiér Václav Klaus odeslal přihlášku do EU s tím, že ČR přijme všechnu v EU tehdy platnou legislativu, čímž vyjednavače postavil do nevýhodného postavení. Ignoroval, že právo EU je rozsáhlý soubor platných nařízení a směrnic a neméně rozsáhlý soubor výjimek z nich. Vyjednávání podmínek vstupu pro české zemědělce vládami ČSSD vedené Milošem Zemanem a Vladimírem Špidlou bylo zlé. Prostě, na českých zemědělcích nezáleží! Přijmeme navržené polokoloniální podmínky bez reptání! Nutnost? Nikoliv! Sousední Polsko si pro své zemědělce vyjednalo mnohem příznivější podmínky.

Příznačné bylo i závěrečné jednání. Polský premiér Leszek Miller (SLD) byl na jednání na invalidním vozíku (nedávný pád vrtulníku, kterým letěl, přežil takřka zázrakem a celé Polsko se pak za jeho brzké uzdravení modlilo), ale neustále žádal další a další ústupky a přiváděl některé evropské politiky k zuřivosti. Co si to prý dovolují! Nedávno slezli ze stromů a takhle si vyskakují! Ale další ústupky ve prospěch polských zemědělců vyjednal. Český premiér Vladimír Špidla tou dobou trpělivě čekal, jak to dopadne. Nezískal ani ťuk. Za to si následně stěžoval na polskou delegaci, že bojovala jen za polské zájmy, nejen zemědělské, a na naše se vykašlala. Ono to snad bylo jejím úkolem? Čeští zemědělci jsou za těch prý velmi výhodných podmínek tvrdě biti dodnes a mnozí doslova zápasí o přežití. Problémem je i to, že špatně vyjednané podmínky je ke zrovnoprávnění českých zemědělců obtížné změnit.

V českých hyper a supermarketech dlouhá léta uváděli, že podíl domácích českých výrobků na prodávaném sortimentu činí 85 procent i více. Šlo o hrubou mystifikaci. K označení potravin za »domácího původu« stačilo, že příslušné zboží bylo zabaleno v Česku. Ale pozor, nebyl přitom porušen náš zákon (ani předpisy EU)!

Unijní systém je málo funkční

Jednička kandidátky KSČM do voleb do Evropského parlamentu europoslankyně Katka Konečná správně konstatovala, že systém kontroly jakosti potravin EU má vážné mezery. Stojí sice na odpovědnosti národních kontrolních orgánů vůči celé unii, což je princip oprávněný. Kdo jiný by měl jakost potravin kontrolovat než příslušné národní kontrolní orgány. Problém ale je, že když národní systém kontroly jakosti potravin (ale i řady jiných kontrolních orgánů) selže, spotřebitelé v ostatních členských státech mají smůlu.

Dokládají to i velké aféry v zemědělství a potravinářství. V potravinách vévodí aféra nemoci šílených krav z roku 1996. Britové léta krmili býložravý skot masokostní moučkou, ač došlo k degenerativnímu vývoji u skotu údajně ohrožujícímu lidské zdraví. Britská veterinární služba problém léta tutlala a britský ministr zemědělství ji v tom podporoval. Nakonec se to provalilo. Ve Velké Británii následně v rámci boje s nemocí šílených krav vybili a v kafilériích zlikvidovali na 300 000 kusů skotu. Nebylo sice prokázáno žádné úmrtí člověka na tuto nemoc, bylo jen podezření na jednoho zemřelého, ale prý jistota je jistota. Dnes se uvádějí desítky lidských obětí nemoci šílených krav. Také u nás bylo později nutné pro nemoc šílených krav utratit na dvě desítky velkochovů skotu.

Velkou aférou je i belgické dioxinové kuře v roce 1999. Výrobci »obohacovali« krmné směsi pro brojlery o vyjeté oleje, které obsahovaly také extrémně jedovatý a karcinogenní dioxin. Aféra se provalila poté, co vysoké úhyny brojlerů vyprovokovaly příslušnou pojišťovnu k hloubkové kontrole v příslušných chovech. Belgičtí veterináři selhali, podobně jako tři roky předtím jejich britští kolegové.

ČR má také velkou potravinovou aféru, alkohol otrávený metanolem. Firma Drak v září 2012 metanolem obohacovala tvrdý alkohol a prodávala ho s etiketou nezávadného alkoholu. Na následky jeho konzumace tehdy zemřelo na padesát našich, polských a slovenských občanů. Mnoho dalších občanů utrpělo těžkou újmu na svém zraku včetně úplného oslepnutí. Tehdy u nás systém kontroly jakosti potravin zcela selhal.

Nejčastější prohřeškem při výrobě potravin bývá zkrmování antibiotik, v rámci léčení nemocí nebo s cílem zvyšovat užitkovost. Přírůstek masa u prasat se tak dá zvýšit asi o 10 %. Zákaz zkrmování antibiotik je nutný, neboť tak vzniká rezistence choroboplodných zárodků vůči antibiotikům nejdříve u chovaného dobytka a prostřednictvím konzumace jeho masa i u lidí. Do budoucna jde o vážný zdravotní problém tím spíš, že vývoj nových antibiotik už dlouhou dobu nepřináší významnější pozitivní výsledky. Kontrola proti zkrmování antibiotik je obtížná, protože po určité době se v mase příslušných zvířat již nedají dohledat.

Socialistická kontrola účinná byla

Problém hlídat kvalitu vyráběných potravin mělo i socialistické Československo. Tehdejší veterináři to ale měli podstatně snadnější. Zisk v ekonomice socialistických zemědělských podniků nehrál prvořadou roli tím spíš, že ekonomické podmínky podnikání v zemědělství byly od roku 1963 nastaveny tak, aby průměrně hospodařící zemědělci v příslušných přírodně ekonomických podmínkách dosahovali přiměřeného zisku. Hrozbu bankrotu socialističtí zemědělci prakticky neznali (případné špatné hospodaření zemědělského podniku se řešilo výměnou vedení, u jednotných zemědělských družstev někdy také připojením k sousednímu úspěšnému JZD), zatímco dnes hrozba bankrotu obchází malé i střední zemědělce prakticky nepřetržitě. Podmínky chovu v menším počtu koncentrovaných stád bylo možné uhlídat snadněji než dnes, kdy je počet zemědělců mnohonásobně vyšší a ke kontrole musí být relativně pádné důvody. Socialistický stát podstatně méně podléhal tlaku ekonomických potřeb domácích chovatelů, o tlaku zahraničních dovozců potravin nemluvě. Jeho veterináři v zásadě obstáli se ctí.

Jan ZEMAN