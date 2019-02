Jako před rozpadem

Již dlouho jsme neslyšeli o americkém miliardáři a finančníku George Sorosovi. Záměrně o něm nepíšu jako o filantropovi, jak se často uvádí, protože vím, že jeho »dobrodějství« má své důvody. Dělá mnoho užitečného, ale také to, co napřímo nebo oklikou ovlivňuje světové dění tak, jak potřebuje jeho vlivová skupina. A tu náhle se objevil na Novinkách zajímavý titulek: »Miliardář Soros přirovnal Evropskou unii k Sovětskému svazu před rozpadem«.

Je opravdu pikantní, když chráněnec neoliberálních evropských lídrů se vyslovuje (v Guardianu) takto kriticky. Podle Sorose je EU v současnosti v podobné fázi vývoje jako »komunistické impérium« (cituji Novinky) v roce 1991, kdy došlo k rozpadu SSSR. Současné vedení EU připomíná »sovětské aparátčíky, kteří byli pověstní svou zkostnatělostí«.

Co dále Soros napsal? EU v náměsíčnosti kráčí do zapomnění a její lidé by se měli probudit dříve, než bude pozdě. Nacházíme se v historické chvíli, která má, jak uvedl, přímo revoluční potenciál. K revoluci podle něj může dojít již v květnu při volbách do europarlamentu. Soros vidí problémy v tom, že není možné změnit Lisabonskou smlouvu, že je nedostatek nástrojů, kterými lze členské státy vést k odpovědnosti za nedodržení principů, přežil se prý »zastaralý stranický systém«. Škoda, že nevidí další problémy, které však doléhají na běžné Evropany vyznávající jako základ všeho mír a spolupráci. Jim vadí militarizace EU, stavění »na hanbu« členských států, jež mají jiný názor, vykopávání příkopů s Ruskem, stupňování konfrontační rétoriky, jinými slovy válečnických řečí. Ty si zrovna tento týden, při jednání ministrů obrany NATO v Bruselu, »užíváme« i my. Mimochodem - všimli jste se, vážení čtenáři, jak zlý je pohled generálního tajemníka Severoatlantického paktu Stoltenberga, který se skrze televizní signál dostává i do našich obýváků?

Zajímavě Sorose rozebrali v Deníku N. Jakpak rozhojnil svůj majetek? Jako žralok finančních trhů »vyrval z těla vytipované zranitelné oběti velké sousto«. Využil situace, v jaké se nacházela Británie, a provedl jistou kurzovou spekulaci, přičemž »na oslabení britské libry nečekal, ale 15. 9. 1992 ho uspíšil masivním prodejem britské měny«. Britská centrální banka nápor neustála a Soros vydělal, podle odhadů, přes miliardu dolarů. Dokonalý filantrop! Doufám, že ho za to v Británii přímo zbožňují.

Že se bude Evropa a svět v příštích letech prudce měnit, zdůraznila toto pondělí v Ostravě na mítinku s veřejností jednička kandidátky »KSČM – Česká levice společně!« Kateřina Konečná. EU má poslední šanci, aby se reformovala, jinak zanikne. Evropská komise v čele s Junckerem jedná jen s nadnárodními korporacemi a na občany kašle, poznamenala. A právě občané jsou rozhodující. Jestli Evropskou unii odvrhnou, dříve či později poputuje na smetiště dějin a skončí i to, co na ní bylo smysluplné.

Je zábavné sledovat, jak toto poznání prezentuje i produkt eurounijních a euroatlantických poměrů George Soros.

Monika HOŘENÍ