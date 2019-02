Ilustrační FOTO - Pixabay

Senát zřejmě odmítne zdanění peněžitých náhrad církvím

Zdanění finančních náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný jim v tzv. restitucích, v Senátu zřejmě narazí. Odmítnutí novely poslanců KSČM, která to předpokládá, plénu horní komory doporučil její hospodářský výbor.

Zamítnutí novely výbor schválil většinou deseti hlasů z 12, nepodpořili to jen Jaroslav Větrovský (za ANO) a Karel Kratochvíle (ČSSD). Stejné doporučení lze očekávat i od senátního ústavně-právního výboru, který se komunistickou předlohou bude zabývat příští týden. Normu odmítají opoziční zákonodárci, kteří mají v horní komoře převahu a je tedy pravděpodobné, že Senát novelu zamítne a Sněmovna bude hlasovat znovu. Dolní komora tu horní zřejmě přehlasuje, a prezident republiky už dal vědět, že ji podepíše. Pak zřejmě skončí u Ústavního soudu, jak avizovali zástupci pravicové opozice v obou parlamentních komorách.

Senátoři nepřekvapili

Podle místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hany Aulické Jírovcové, která předlohu na hospodářském výboru obhajovala, se jeho stanovisko dalo očekávat. »Senát pro nás samozřejmě není žádné překvapení, vnímáme jeho aktuální složení a to, že není zrovna nakloněn tomuto našemu návrhu,« řekla po jednání výboru Haló novinám. Komunisté také podle ní předpokládají, že jejich novelu Senát vrátí Sněmovně, doufá však, že v dolní komoře se najde potřebná většina pro jeho přehlasování. »Očekáváme také, že naše novela se dostane k Ústavnímu soudu na přezkum, což je podle mě v pořádku, protože právě Ústavní soud by měl poukázat na argumenty, o kterých celou dobu hovoříme, to znamená, že nejde o politické rozhodnutí, ale že naše novela je opravdu postavena na odborných podkladech, proto jsme také přesvědčení, že Ústavní soud ji nezruší,« uvedla Aulická.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Rozporuplné schvalování restitucí

Právě na to, že zdanění bylo přijato jen z politických důvodů na »zbožné přání« KSČM, ke kterému se přiklonili poslanci vládních ANO a ČSSD, aby byla zachována jejich vláda, poukázal ve výboru senátor Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11). Odpůrci novely ve výboru uváděli také to, že zdanění náhrad je protiústavní i s ohledem na smlouvy, které stát uzavřel s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním. »Byl by porušen princip legitimního očekávání. Někdo, kdo jednou ten majetek ukradl, se ho snaží částečně ukradnout podruhé,« uvedl Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21).

Aulická obhajovala zdanění zejména nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, který byl navzdory levici schválen v roce 2012 za vlády Petra Nečase (ODS). Mluvila také o »rozporuplném« schválení církevních restitucí »proti veřejnému mínění«. Předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar poznamenal, že by se měla omluvit a že Ústavní soud tyto restituce potvrdil.

Církve si majetek ohodnotily samy

Aulická uvedla, že nejen výsledek hlasování ale i obsah debaty ve výboru ji nijak nepřekvapil. »V podstatě tam nepadly žádné argumenty, které by se nějak lišily od těch, které jsme slyšeli při projednávání normy ve Sněmovně, my se snažíme používat především odborné argumenty, poukazujeme na to, že ke stanovení té částky 59 miliard korun navyšovaných o inflaci, které mají církve během 30 let získat za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, došlo nestandardním způsobem, kdy si církve v podstatě samy ohodnotily tento majetek a ostatní státní instituce, které na tom participovaly, to de facto jenom nějak překontrolovaly ale už se k tomu nijak nevyjadřovaly. Nikde jsme nedohledali, jak vlastně byl ten výpočet stanoven,« dodala poslankyně. Zdůraznila také, že těch 59 miliard není jenom finanční náhrada, ale je to i odškodnění za odluku církve od státu.

Stát by zdaněním mohl podle KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

(jad)