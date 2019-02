Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dárců kostní dřeně přibývá

Do většího ze dvou českých registrů dárců kostní dřeně se vloni zapsalo zhruba 7500 lidí. Český národní registr dárců kostní dřeně (ČNRDD) měl na konci roku 85 525 registrovaných, letos chce převýšit 90 000.

Menší registr provozovaný IKEM má asi 30 000 dárců, obě databáze se částečně překrývají. Krvetvorné buňky se používají pro léčbu pacientů s leukémií. Dlouhodobým cílem registru je podle vedoucího lékaře ČNRDD Pavla Jindry, který je primářem hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, aby většina českých pacientů nalezla svého dárce v Česku. K tomu by bylo třeba asi 200 000 zapsaných.

Registry jsou propojené celosvětově. Ve všech bylo ke konci loňského roku zapsáno přes 34 milionů lidí. Také díky tomu se daří najít dárce pro 90 procent českých pacientů. Úspěšnost léčby je 60 až 80 procent u dospělých a 70 až 90 procent u dětí.

Celkem byly loni krvetvorné buňky odebrány 39 dárcům z ČNRDD, od osmnácti z nich směřovaly do zahraničí. »České buňky se nejčastěji vydaly na pomoc nemocným v Německu a v USA, nejdále pak cestovaly do Austrálie, a to dokonce ve dvou případech,« uvedla vedoucí lékařka koordinačního centra Jana Navrátilová. Českým pacientům pomáhalo 69 odběrů ze zahraničí, nadpoloviční většina z Německa.

Medián věku loni nově zapsaných dárců byl 25 let, 52 procent z nich byli muži. Kvůli věku nebo špatnému zdravotnímu stavu musel registr vyřadit 511 lidí.

Ročně v Česku některým typem leukémie onemocní kolem stovky lidí, u dalších zhruba 1000 lidí se objeví porucha krvetvorby. Transplantace je úspěšná u dospělých z 60 až 80 procent, u dětí ze 70 až 90 procent. Za 25 let fungování registru se mění druhy leukémií, pro něž se transplantace jako léčba využívá, počty potřebných pacientů jsou ale stále podobné. Kostní dřeň se musí k pacientovi dostat do 24 hodin, krvetvorné buňky do 48 hodin.

(ng)