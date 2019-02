Ilustrační FOTO - Pixabay

Nižší trest pro »viníka« zmařen

Bývalý šéf volebního štábu Donalda Trumpa Paul Manafort úmyslně lhal vyšetřovatelům a federální porotě v případu údajného vměšování Ruska do voleb v USA. Oznámila to federální soudkyně Amy Bermanová Jacksonová. Manafort je stále ve vazbě a čeká na vynesení rozsudku. Rozhodnutí omezuje jeho šance na nižší trest. Verdikt má padnout 13. března.

Bermanová Jacksonová dospěla k závěru, že existují dostatečné důkazy, že Manafort porušil dohodu o spolupráci s vyšetřovateli tím, že lhal ve třech z pěti předložených bodů. Ze lhaní vyšetřovatelům ho již dříve obvinil zvláštní vyšetřovatel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller, který »objasňuje vliv Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016«. Manafort podle soudu lhal o svých stycích se svým někdejším rusko-ukrajinským spolupracovníkem Konstantinem Kilimnikem, který má údajně vazby na ruskou rozvědku. Prokurátoři Manaforta rovněž obvinili, že lhal FBI, vyšetřovatelům a federální porotě o svých rozpravách s Kilimnikem o případném mírovém plánu týkajícím se řešení rusko-ukrajinského konfliktu kvůli Krymu, který se na základě platného referenda připojil k Rusku. Mj. jde o schůzku počátkem srpna 2016, kdy byl Manafort v kampani Trumpa stále ve vysokém postavení. Zúčastnil se jí i Manafortův náměstek Rick Gates. Podle obvinění prokuratury Manafort rovněž nemluvil pravdu o sdílení volebních údajů s Kilimnikem. Obhájci Manaforta uvádí, že jejich klient nezamýšlel vyšetřovatele záměrně oklamat, spíše některé detaily pozapomněl. Nebylo podle nich také prokázáno, že je dotčené téma pro vyšetřování důležité.

V rámci dohody se Manafort přiznal k trestným činům spiknutí proti USA a spiknutí za účelem maření spravedlnosti. Výměnou za to se soudy měly přestat zabývat několika body obžaloby ve dvou Manafortových případech, u kterých se porota nedokázala shodnout na jeho vině. To se týká např. praní špinavých peněz a daňového podvodu. Soud ve Virginii ho loni v srpnu uznal vinným v osmi bodech obžaloby, v dalších 10 se porota na verdiktu neshodla. Obvinění se týkala Manafortových finančních aktivit z doby, kdy pracoval ve prospěch někdejšího proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Druhému procesu, který byl plánován na loňské září do Washingtonu a ve kterém se měl zodpovídat ze zamlčení svých lobbistických aktivit ve prospěch Janukovyče, se Manafort vyhnul uzavřením dohody s Muellerem. Žádný z Manafortových případů s prezidentskou kampaní nesouvisel, Mueller ale prý »zločiny« odhalil v rámci vyšetřování »ruské kauzy«.

(ava, čtk)