Důchody se příští rok zase zvýší

Ministerstvo práce navrhne pro příští rok zvýšení starobních důchodů v průměru o 900 korun. Chystá novelu, která by znovu zvýšila podíl pevné části penze. Opatření oslabuje zásluhovost a posiluje solidaritu. Novinářům to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

S návrhem na průměrné přidání o 900 Kč přišel před pár týdny premiér Andrej Babiš (ANO), druhá vládní strana ČSSD záměr podporuje. Informaci vítají i komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují. Přesto upozorňují na drobnosti, které je třeba zaregistrovat a brát je v úvahu. »Pokud jde o oněch 900 Kč, tuto informaci samozřejmě rádi přijímáme, protože opět zřejmě půjde nad rámec zákonného minima. Jestliže oněch 900 Kč pro tento rok vyznělo nominálně vysoko, už lednová inflace ukazuje, že reálně to zase nebude žádné terno,« reagoval pro náš list dlouholetý poslanec Sněmovny a expert KSČM na důchodovou problematiku Miroslav Opálka.

Jde-li o zvyšování pevného základu, komunisté vždy požadovali, aby pevný základ kopíroval hranici životního minima. »Doufám, že se konečně navýší i životní minimum, i když se na tom vláda jako celek loni neshodla. Inflace se od posledního zvýšení životního a existenčního minima citelně zvýšila,« zdůraznil Opálka.

Zásluhovost a solidarita

»Co se týká diskuse ‚zásluhovost versus solidarita‘, tak je opravdu potřeba mít oba tyto principy v balanci, v harmonii. Zásluhovost je velmi důležitá, na druhou stranu musíme také pomáhat těm, kteří pracovali a mají nízké důchody,« uvedla Maláčová.

Opálka poukázal na to, že tím, že se posouvá hranice minimálního důchodu, kterou tvoří pevná částka plus minimálně 770 Kč za procentní sazbu, dochází poměrově nejvíce ke zvyšování těch nejnižších důchodů. Současně však upozornil na to, že ne všichni důchodci mají nízký důchod z důvodu špatně placené pracovní pozice. »Tady jde třeba o posty v obchodech či ve stravovacích a hotelových službách. Ale nízký důchod mohou mít i lidé, kteří pracovali ve švarcsystému, a odváděli si minimum, ze kterého pak mají minimální důchod, nebo zaměstnanci, kteří nepracovali na plný úvazek, případně získali minimální dobu pojištění. Nejkřiklavější je však problém u řady OSVČ, které chtěly tzv. optimalizací daňového základu v dané chvíli pojistný systém obelstít. Objektivně si nejvíce zaslouží zvýšení starodůchodci, kterým se nůžky mezi jejich důchody a dnešními mzdami rozevřely nejvíce nezaslouženě.« dodal expert KSČM.

Důchody se skládají z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a letos činí 3270 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží výše výdělku a odpracované roky. Podle odborníků patří český systém už nyní k nejsolidárnějším v Evropě. Do loňska pevná část důchodu odpovídala devíti procentům průměrné mzdy. Babišova vláda prosadila, že se od letoška pevný díl rovná deseti procentům průměrného výdělku ve státě. Přidávaná suma se tak jen jinak přerozděluje. Víc si přilepší lidé s nízkou penzí. Méně důchod roste seniorům a seniorkám se střední a vyšší penzí. Hůř než dřív jsou na tom také vdovy a vdovci v invalidním či starobním důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela v září 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Starobní důchody pobíralo 2,41 milionu lidí. Šéfka nové důchodové komise Danuše Nerudová před nedávnem řekla, že polovina seniorek a seniorů v ČR dostává méně než 13 258 korun. Své důchodové systémy mají i resorty vnitra či obrany.

