Politika musí být prospěšná všem

Úsměvné vyjádření předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že premiér si má měnit své ministry a na ministry ČSSD nesahat, jinak prý se rozpadne vláda, je poněkud podivuhodné. Že bychom měli dva premiéry? Současná politika ČSSD »ani ryba ani rak« nedává nikomu z nás záruku levicovosti a především zájmu o občany a republiku. Svrhnutí řádně zvolené vlády a instalování poslušného prezidenta ve Venezuele, který je loutkou v rukou zahraničních mocností, je evidentně postupem proti mezinárodnímu právu. Hamáčkův ministr zahraničí, který vyjádřil také jasnou podporu Ukrajině a sklonil hlavu i před banderovci, je nepřijatelný nejen pro KSČM, ale i občany naší republiky.

Pokud je tedy šéf ČSSD s prací Petříčka na ministerstvu zahraničí opravdu spokojen, má poněkud pokřivený názor na historii a zločiny banderovců. V poslední době se ozývají i »osobnosti« ČSSD, které by se rády vrátily na lukrativní posty. Michal Hašek, který získal titul JUDr. na Slovensku ve Sládkovičově, podobu své rigorózní práce více jak sedm let pečlivě skrývá. Nebyl však sám. Titul na Slovensku získali i někteří jeho příznivci. Odborníci tvrdí, že Haškova práce je na úrovni seminární práce studentů gymnázia. Všechny tyto informace postupně můžeme najít ve veřejných zdrojích.

Naštěstí exhejtman Hašek patrně nebude členem legislativní rady vlády. Možná by bylo dobré, kdyby předseda ČSSD zapřemýšlel o tom, jaký je vlastně postoj některých členů ČSSD k tolik proklamované levicové politice této strany. Věřme tedy, že i ministr zahraničí pochopí, že není možné proklamovat názory, které se neshodují s historií nebo pravidly, kterými se má zahraniční politika řídit. KSČM vždy prosazuje taková opatření, která jsou prospěšná především občanům a také naší republice. V současné době máme před sebou volby do Evropského parlamentu. EU rozhoduje o mnohém, co se přímo dotýká nás všech. Proto je nutné, abychom pečlivě prostudovali programy politických stran a svůj hlas dali těm lidem, kteří splňují naše požadavky i cíle a budou prosazovat věci nám prospěšné.

Program KSČM pro volby do Evropského parlamentu takový zajisté je. V čele kandidátky jsou mladí lidé, kteří mají své ideály a sny a jsou pro nás zárukou, že se je budou snažit beze zbytku prosadit. Průzkumy ukazují poměrně nízkou účast v minulých volbách do Evropského parlamentu. Měli bychom tuto reputaci napravit. Čím více našich zástupců, kterým věříme, v lavicích Evropského parlamentu zasedne, tím větší máme šanci prosadit naše cíle a pomoci zlepšit život v České republice.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM