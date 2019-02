Geniální tah

Je to k zlosti. Chápu to. Muselo to leckoho naštvat. Rusko (Putin) udělalo něco nepředstavitelného. Zaskočilo dokonce naše média, především naši Českou televizi, že raději se o ničem nezmínila. Ostatně »nebylo přece o čem«. Jde o skutečnost, která ukázala, že »perfektně informované« americké tajné služby a všelijací ti informátoři z Evropy a odjinud naplno selhali. Jak třeba vysvětlit, že nepostřehli, že Rusko přezbrojuje a má modernější zbraně, než vytvořily týmy amerických technologů?

Těžko. Prostě stejně jako v době, kdy do vesmíru byla vystřelena »Lajka« a poté major Gagarin, nevěděli o ničem. A dnes se Rusku (Putinovi) podařil kousek, který napravil jeden z negativních kroků přijatých za »cara Borise« a jeho »věrného Fouqueta«, tedy ministra Čubajse. Tehdy, vzpomínáte si, se uskutečnila privatizace ruského průmyslu a jeho surovinového bohatství. Vydělali na tom nejen Jelcinovi nejbližší a ti tzv. připravení, mající vazby nejen na burziány z Wall Street, »bílé límečky« ze City, ale i bankéře z Tel Avivu, ale především mnohé zahraniční kapitálové společnosti. Nepochybujme o tom, že »nejpřipravenější« byli ti zajímající se o naftu, plyn a... Bylo hodně »připravených« a Jelcino-Čubajsova náruč byla skutečně vstřícná. Co se za to dostalo do náruče zprostředkovatelů, si lze jen domýšlet. Jisté je, že v kapitalismu není nic zadarmo a i za zprostředkování se platí.

Pak přišel Putin. Zdálo se, že bude pokračovat ve šlépějích svého předchůdce, ale ono se brzy začalo ukazovat, že tomu bude jinak. Ve Wall Streetu, v City a v bankách Tel Avivu to také brzy pochopili, a tak začal atak na Rusko. Pokus ho zničit ekonomicky se nedaří, i když pro tento záměr americká administrativa, prodloužená ruka globalizovaných firem, udělala mnohé. Ani uzbrojit Rusko se nepodařilo. V poslední době se však zdálo, že cestou je zaútočit na vnitřní stabilitu země. Jen najít spouštěcí mechanismus. Takovým se, alespoň si to plánovači z Langley mysleli, stalo Putinovo prohlášení, že »Rusko bude bránit ruskojazyčné obyvatelstvo na Ukrajině«. To vyvolalo následný pokles hodnoty ruského rublu a s ním vlastně i cen akcií ruských firem. Nedivme se, že mnozí akcionáři se jich rychle chtěli zbavit. Pochopitelně nešlo o drobné, o akcionáře z »kupónové privatizace«. A rubl stále klesal a klesal. Za mořem tleskali tomu, že Rusko konečně bude zas na kolenou, že si ho poté »koupí celé za babku«.

Jenže ono to bylo jinak. Vše probíhalo řízeně. Rubl klesal a v Kremlu čekali. Nereagovali na nic. Dokonce ani národní banka neintervenovala. To mohlo napovědět, že se něco děje nebo bude dít. Nenapovědělo. A pak najednou Rusko vykoupilo na burzách nabízené akcie ruských firem a nestálo ho to mnoho. Západ byl v šoku. Rusku se vrátila zpět velká část jeho bohatství a zisky z něj. Prý na této transakci vydělalo dvacet miliard dolarů a ještě navíc dostalo svůj majetek domů. Miliardové zisky tak napříště zůstanou v zemi a zahraničním vlastníkům zůstávají oči pro pláč. Nedivme se, že zuří. Takto se nechat napálit. Nemyslíte, že současná cesta ministra zahraničí Pompea po zemích Evropy má s tím nějakou souvislost? Já si to myslím.

A naše média mlčí a mlčí.

Jaroslav KOJZAR