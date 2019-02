Pompeo »zachraňuje« Evropu a plive po Rusku i Číně

Mohl bych tento text pojmenovat Lež jako životní krédo. Dovolte mi ocitovat: »Uvědomujeme si, jakou agresivní roli stále sehrává Rusko v tomto regionu.« To pronesl americký ministr zahraničí Mike Pompeo během své cesty po Evropě, kterou odstartoval v Budapešti. Svojí návštěvou Evropy chce údajně pomoci Maďarsku a dalším zemím v regionu čelit ruské a čínské snaze rozdělit EU a NATO. Podle šéfa americké diplomacie se totiž zejména Rusko snaží podkopávat svobodu ve světě…

Smutné je, že si Pompeo nedělá legraci! Dělá, že nic neví a zapomněl na nedávné vojenské operace USA v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Sýrii atd., kdy se Spojené státy rozhodly být soudcem i katem v jedné osobě? Nebo si snad někdo myslí, že například v Libyi se mají po převratu a vojenské intervenci pod taktovkou NATO atd. lépe než v minulosti? To jako vážně?

Mám pokračovat? Pokud někdo rozeštvává tzv. západní spojence, tak to jsou především Spojené státy, nikoliv Rusko. Stejně jako maďarský ministr zahraničí považuji podobnou kritiku Ruska ze strany západních zemí za víc než pokrytectví. Tyto země sice neustále plivou po Moskvě, zároveň s ní například v energetice čile spolupracují. A to jim evidentně už tolik nevadí.

Pompeo se pustil i do kritiky Číny, která podle něj potlačuje lidská práva a zvyšuje svůj vliv v zahraničí. Nezapomněl se zmínit ani o kauze Huawei. V tomto ohledu v Budapešti varoval, že by Spojené státy mohly být nuceny omezit některé operace v Evropě, pokud by některé státy v regionu dále obchodovaly s Huawei. Tomu říkám vyhrožování nejen obchodní válkou, které nemá s přátelskou návštěvou nic společného. O den později na Slovensku Pompeo pronesl, že jsou Spojené státy připravené stát jako přítel, partner a spojenec, v tomto případě Slovenska. Jak ale dlouhou? Tak dlouho, dokud bude Slovensko poslušné a Bratislava bude skákat tak, jak písknou z Washingtonu.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM