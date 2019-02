pixabay

Nigerijské vdovy žalují Shell. Za popravy

V Haagu v úterý začal proces, v němž čtyři občanky Nigérie viní britsko-nizozemskou ropnou společnost Royal Dutch Shell z podílu na popravách svých manželů. Požadují odškodnění a veřejnou omluvu. Kauza se vztahuje k zásahu nigerijské vlády proti účastníkům protestů původních obyvatel delty řeky Niger. Vadilo, že odmítají ničení životního prostředí těžbou ropy ve svém kraji.

Vláda v 90. letech minulého století účastníky hnutí Ogoniů nechala uvěznit, devět aktivistů bylo popraveno. Byl mezi nimi také africký intelektuál, spisovatel, bojovník za lidská práva a ekologický aktivista Ken Saro-Wiwa. Byl oběšen v roce 1995 a s ním i dalších osm členů hnutí, které bojovalo za přežití národa Ogoni, ale především proti činnosti a praktikám ropného gigantu Shell v Nigérii i dalších mezinárodních ropných společností. Aktivisté odmítali nečinně sledovat ničení životního prostředí ve své zemi a to je stálo život.

Nigerijská součást Shellu obvinění z účasti na vraždách odmítá s tím, že nikdy s nigerijskými úřady nespolupracovala ani je nevybízela k násilí. Ale také nevládní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) viní Shell z podílu na vraždách a z mučení protestujících ekologických aktivistů při těžbě ropy v devadesátých letech.

Chudé bohaté naleziště

Delta řeky Niger je jedním z nejbohatších nalezišť ropy na světě. Region však zůstává mimořádně chudý a lidé se tam živí rybolovem či zemědělstvím. Většina zisků z ropy nezůstává v Nigérii. Shell v této africké zemi působí zhruba šedesát let. Ropná ložiska tam byla objevena v roce 1956.

Žalujícími v Haagu jsou vdovy Esther Kiobelová, Victoria Beraová, Blessing Eawová a Charity Levulaová. U soudu byly v úterý podle ČTK a zpravodajky BBC jen dvě z nich, protože druhým dvěma se nepodařilo získat vízum. Firma Shell podle žalující strany svým stanoviskem napomohla nigerijské vojenské vládě brutálně zakročit proti Ogoniům, když pořádali protesty proti devastaci životního prostředí a zhoršování kvality života v důsledku neblahých aktivit firmy. AI proces sleduje.

Ogonijská devítka

Stojí za žalobkyněmi, pomohla dodat argumenty proti Shellu. Podle AI byli všichni čtyři muži, jejichž manželky Shell zažalovaly, oběšeni v roce 1995 po zinscenovaném procesu. Tito muži a dalších pět, rovněž oběšených Nigerijců, je nyní označováno termínem »ogonijská devítka«. »Za více než dvacet let boje o spravedlnost, který vede Esther Kiobelová a její kolegyně, je to poprvé, co ty ženy mají možnost vypovědět své osudy před soudem. Věří, že jejich manželé by dnes byli naživu, kdyby Shell tak zarytě nehájil své zájmy. Podpořil tím krvavý zákrok nigerijské vlády proti demonstrantům, i když znal jeho lidskou cenu,« sdělil Mark Dummett z Amnesty International. Poukázal na to, že navzdory důkazům se firmě zatím dařilo vyhnout se soudnímu řízení.

Dlouhý boj

Kiobelová vede svůj boj už dlouho. V roce 2002 firmu zažalovala u soudu v New Yorku, avšak roku 2013 americký nejvyšší soud dospěl k závěru, že není v pravomoci USA případ soudit. AI podpořila právníky Kiobelové, kteří kauzu přenesli v roce 2017 do Nizozemska, a poskytla detaily k roli Shellu při zatýkání i exekucích. Žalující strana žádá, aby soud firmě nařídil předat přes 100 000 interních dokumentů, které mohou pomoci objasnit roli Shellu. Právníci firmy to ale odmítají. »Je načase skoncovat s tou beztrestností Shellu, která trvá desetiletí,« prohlásil Dummett.

Na koncern Shell už v roce 2009 byla podána hromadná žaloba. Viněn byl z mučení, zadržování a usmrcení desítek až stovek demonstrujících lidí a především za podíl na justiční vraždě. Tehdy firma přiznala odškodnění. Ale to byla bohužel výjimka.

Smrt při kampani

V Nigérii v tomto týdnu vrcholila předvolební kampaň před dnešními prezidentskými volbami. I během ní šlo o životy. Při úterním předvolebním shromáždění na jihu země, kde leží ložiska ropy, v tlačenici přišlo o život 14 lidí a mezi zraněnými je osm v kritickém stavu. Početný dav si přišel na stadion v Port Harcourtu vyslechnout projev současného prezidenta Muhammadua Buhariho (77) a po jeho skončení se všichni najednou začali hrnout k východu. To byla chyba, protože brána, k níž zástup směřoval, byla podle nigerijských zdrojů zčásti zavřená. A valící se ven tak nedostali dostatek času, aby v klidu prošli.

Buhari, bývalý generálmajor nigerijské armády, usiluje o druhý mandát. Za jeho hlavního soupeře je považován podnikatel a bývalý viceprezident Atiku Abubakar.

(ava)