FOTO - Pixabay

Wódka: nejlépe zpracované heslo

Vodka - či spíše wódka - je nejlépe zpracované a věcně nejhodnotnější heslo v polské verzi internetové encyklopedie Wikipedia, alespoň podle soutěže, uspořádané ke 100. výročí nezávislosti Polska s cílem zlepšit kvalitu 1500 hesel týkajících se země nad řekou Vislou a jejích obyvatel. A výsledek? Vodka vyhrála, ohlásil server Onet.pl.

»Heslo je zpracované dopodrobna, s grafikou, ilustracemi i ověřenými zdroji a zachycuje historii, právní aspekty, výrobní technologii, trh, spotřebu i význam vodky v kultuře,« objasnila porota své rozhodnutí.

Poláci vedou s Rusy pradávný spor o to, kdo vlastně vodku vynalezl jako první. »Je pravda, že chybějí jednoznačné důkazy, že vodka byla určitě vymyšlená v Polsku, ale heslo mluví samo za sebe. Vzniklo s tak obrovskou pečlivostí a s přihlédnutím k takovým podrobnostem, že si jej s radostí určitě přečtou i abstinenti. Na zdraví!« prohlásil profesor Dariusz Jemielniak, který byl jedním z porotců.

Na neobvyklé soutěži se podílela muzea v polské metropoli Varšavě a ve městech Kielce a Štětín, spolupracovala také univerzita ve Vratislavi.

Podle statistik průměrný Polák do roka a do dna vypije 99 litrů piva, sedm litrů vína a pět litrů vodky, podotkl server Onet s odvoláním na údaje z uplynulých let. V celé Evropské unii je Polsko největším výrobcem vodky, ve světě se pak drží na vysoké čtvrté příčce. Lihovary v zemi živí na 100 000 lidí, pivovary ale už dvakrát tolik.

(čtk)