FOTO - Pixabay

Mayová znovu neuspěla

Premiérka Theresa Mayová ve čtvrtek v britském parlamentu opět neuspěla, když zákonodárci odmítli podpořit její snahu domluvit s Evropskou unií nové podmínky brexitové dohody.

Hlasování bylo sice považováno za symbolické, pro premiérku je ale nepříjemné, neboť je signálem pro EU, že britští poslanci za Mayovou nestojí. Její úřad přesto po hlasování Dolní sněmovny uvedl, že šéfka vlády chce ve vyjednávání pokračovat. List The Guardian ale napsal, že Mayová rozhovory s EU jen předstírá. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn k hlasování poznamenal, že Mayová nemá v parlamentu pro svůj plán většinu. Premiérčin úřad poté Corbyna obvinil, že prosazuje stranické zájmy na úkor budoucnosti země, a uvedl, že vláda se bude dál snažit dosáhnout změn v tzv. irské pojistce obsažené v připravené dohodě o podmínkách brexitu. Podle listu ale Londýn dosud evropským vyjednávačům nepředložil konkrétní návrh změn, protože neví, co chce. Více komentátorů se domnívá, že nejméně do konce února k pokroku nedojde a případné ústupky jedné či druhé strany snad přinese až summit EU 21. a 22. března, týden před plánovaným britským odchodem z Unie.

Irská pojistka, která má zabránit vzniku klasických hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem, se stala sporným bodem britské politiky. Právě podpora premiérčiných snah dojednat nové podmínky pojistky byla součástí návrhu usnesení, který parlament odmítl. Zamítl i návrh opozice, aby se do 27. února hlasovalo o upravené brexitové dohodě. Neprošel ani návrh Skotské národní strany, která žádala tříměsíční odklad termínu vystoupení Británie z EU. O návrhu, aby vláda do sedmi dnů předložila analýzu dopadu brexitu bez dohody na podnikání a obchod se nehlasovalo, protože ho autorka stáhla.

(čtk)