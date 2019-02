Předčasné volby ve Španělsku: duben

Předčasné parlamentní volby se budou ve Španělsku konat 28. dubna. Oznámil to včera socialistický premiér Pedro Sánchez. Důvodem je středeční porážka vlády v klíčovém parlamentním hlasování o vládním návrhu rozpočtu na letošní rok. Španělsko tak za necelé čtyři roky zažije třetí parlamentní volby.

Sánchez je v úřadu od června 2018. Průzkumy dávají největší šanci na zvolení jeho socialistům, kteří ale budou potřebovat k sestavení vlády koaliční partnery. Návrh rozpočtu neprošel kvůli lidovcům, straně Ciudadanos a menším regionálním stranám včetně dvou katalánských. Socialistům se nepodařilo dostat katalánské poslance na svou stranu kvůli sporu o autonomii Katalánska. Vláda totiž minulý týden přerušila jednání s katalánskou separatistickou vládou o širší autonomii. Pravicová opozice kabinet za dialog s Barcelonou kritizuje.

Podle prognózy, kterou zveřejnil deník El País, by parlamentní volby vyhráli socialisté s asi 24 % hlasů a druzí by skončili lidovci s 21 %. Spojence socialistů koalici Unidos Podemos by volilo 15 % voličů a spojence lidovců stranu Ciudadanos 18 %. Alarmující je nárůst ultrapravicové strany Vox, jíž by dalo hlas kolem 11 % voličů.

Před nejvyšším soudem v Madridu, kde tento týden začal proces s bývalým vedením Katalánska kvůli referendu o nezávislosti, ve čtvrtek vypovídali první obžalovaní. Bývalý regionální vicepremiér Oriol Junqueras i regionální ministr vnitra Joaquim Forn odmítli, že by během předloňských událostí jakýmkoliv způsobem podněcovali k násilí. Právě to je klíčovým bodem jejich obvinění ze vzpoury. Junqueras, jemuž hrozí 25 let vězení, uvedl, že jediného násilí se tehdy dopustila španělská policie. Ta zasahovala v Katalánsku při referendu a snažila se bránit lidem v hlasování. Junqueras odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného a prezentoval se jako politický vězeň.

(čtk)