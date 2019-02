Policisté by mohli mít odměny za délku služby

Policisté, hasiči a příslušníci dalších bezpečnostních sborů možná získají nárok na odměny za délku služby. V novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů to navrhuje skupina poslanců vedená místopředsedou sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeňkem Ondráčkem (KSČM).

Příslušníci bezpečnostních sborů by podle předlohy měli nárok na odměnu po deseti, 13, 16, 18, 20, 22, 24 a 27 letech služby. Stát by jim vyplatil částku odpovídající průměrnému platu v České republice za předminulý rok. Odměna by podle předkladatelů motivovala příslušníky k setrvání ve službě. »Příslušník předem ví, kdy mu bude tato odměna vyplacena a v jaké výši, protože výše průměrné nominální mzdy v ČR je veřejně dostupný údaj. Řada příslušníků ještě pamatuje dobu, kdy se vyplácely 13. a 14. platy, které se také týkaly všech bez rozdílů. Pokud je nyní vyplácen pouze náborový příspěvek, je to déle sloužícími policisty vnímáno jako projev diskriminace,« napsali poslanci v důvodové zprávě.

Důvodem předložení novely je podle Ondráčka snaha personálně zastabilizovat bezpečnostní sbory. »Máme přesná statistická data, kolik příslušníků ze služby odchází a máme k dispozici také dostatek informací o tom, kolik příslušníků se chystá odejít v nejbližší době, takže se svým způsobem jedná o určitou možnost stabilizace bezpečnostních sborů, po které volají všechny bezpečnostní sbory, jenomže to nikdo nerealizuje,« řekl Ondráček Haló novinám.

Navrhovanou částku, tj. průměrný plat za předminulý rok, poslanci zvolili podle něj proto, že to odpovídá určité realitě na trhu práce. »Důležité je, že tato částka je pro všechny stejná, jsme přesvědčeni o tom, že všichni slouží stejně a není důvod, aby nižší funkce nebo hodnosti dostávaly míň než ty vyšší,« dodal poslanec.

Odměny nemají sloužit k navýšení výsluh

Podle předlohy by ale zároveň mohly příslušníkům po ukončení služebního poměru klesnout výsluhy. Novela totiž počítá s tím, že by se do příjmu příslušníků, z něhož se vypočítávají výsluhy, nezapočítávaly odměny a příplatek za službu v zahraničí. Tvrdí, že v současnosti se některým příslušníkům udělují odměny účelově s cílem zvýšení základu pro výpočet výsluh. »Odměny jsou často vypláceny v poslední rok služby, a to právě s cílem navýšit měsíční služební příjem a tím i výši výsluhových nároků. Jsou známy případy vyplácených odměn v částkách dosahujících statisíců korun. Tyto odměny jsou pak oprávněně kritizovány, a to nejen veřejností, ale i samotnými příslušníky,« uvedli předkladatelé. Příplatek za službu v zahraničí pak může podle nich roční služební příjem navýšit o desetitisíce korun a tím i výši výsluhových nároků.

»Odměny nemají být proto, aby si je příslušník shrábnul, v závěru roku zamával bezpečnostnímu sboru a my jsme mu tím navýšili výsluhu,« uvedl Ondráček. Nový druh odměny vyplácený u příležitosti trvání služebního poměru by se do výsluhových nároků také nezapočítával. Podle Ondráčka je však tato navrhovaná odměna marginální vzhledem k odměnám, které si někteří služební funkcionáři vyplácejí a navyšují si tím uměle své příjmy a tím pádem i výsluhy.

Řadoví příslušníci neodejdou

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se snížením výsluh nesouhlasí. V tiskové zprávě sdělil, že snížení výsluh »už z principu a z úcty k práci policistů či hasičů nikdy nepodpoří«. Za současné nízké nezaměstnanosti by opatření mohlo podle ministra spustit vlnu odchodů ze služebního poměru, především policistů ze specializovaných pracovišť.

S tím Ondráček nesouhlasí. »Pan ministr nemá dostatek informací o tom, jak fungují bezpečnostní sbory. Řadoví příslušníci neodejdou, právě naopak,« uvedl.

Změna by se kromě policistů a hasičů týkala vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Poslanecká novela, kterou podepsali také Jiří Mašek (ANO), Radek Koten (SPD), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Hana Aulická Jírovcová (KSČM), by rovněž upravila stanovování stupnice základních platových tarifů příslušníků. Opatření by mělo podle autorů snížit rozdíl mezi růstem platů příslušníků v nižších a ve vyšších tarifech.

Zákon by navíc umožnil čestně ocenit příslušníka vyšším služebním označením, například pokud zemřel při plnění úkolu. Předlohu před projednáním v parlamentu posoudí vláda. (jad)