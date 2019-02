FOTO - Pixabay

Stát odškodní chovatele

Ministerstvo zemědělství připravilo vyhlášku, podle které bude možné vyplácet náhrady za uzavření kožešinových farem.

Chovatelé budou moci získat až 200 tisíc eur (5,1 milionu korun), sdělil včera mluvčí resortu Vojtěch Bílý. K začátku února muselo skončit všech devět českých farem, uložil jim to zákon. Majitel největší kožešinové farmy ve Velkém Ratmířově na Jindřichohradecku David Vojtíšek ČTK už dříve řekl, že adekvátní kompenzace by měla být zhruba 6000 korun za zvíře. Vojtíšek choval na 15 000 norků, šlo by tak o zhruba 90 milionů korun.

»Nová vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny, umožní poskytnout kompenzaci ve výši až do 200 tisíc eur pro jeden hospodářský subjekt. Chovatelé budou muset například doložit, že přestali podnikat v oboru, a doložit finanční závazky, které jim vznikly v souvislosti s ukončením chovu zvířat pro kožešiny,« řekl Bílý. Ministerstvo je podle něj pak připravené náhrady vyplácet, chovatelé by měli v následujících dnech najít na stránkách úřadu formulář pro podání žádosti.

Bílý už dříve zdůraznil, že ministerstvo samo zákaz kožešinových farem nepředkládalo, šlo o poslaneckou iniciativu. Norma přiznává provozovatelům farem nárok na kompenzace od státu za rušené chovy. Podrobnosti způsobu a rozsahu kompenzace má stanovit vyhláškou ministerstvo. Výše příspěvku by však neměla přesáhnout roční čistý zisk z chovu za posledních pět let.

Zatímco ochránci zvířat přijetí novely v roce 2017 vítali, provozovatelé farem poukazovali na to, že český trh kožešin zaplní chovatelé z jiných zemí. Novela zakazuje »chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin«. Vztahovat se má na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií, tedy zvířat, která se využívají i na maso.

