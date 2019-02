FOTO - Pixabay

Světové ekonomiky kopírují politické dění

Japonsko prudce zpomalilo

HDP Japonska se loni zvýšil o 0,7 %. Růst třetí největší ekonomiky světa tak prudce zpomalil z 1,9 % v roce 2017. Vyplývá to podle agentury AP z údajů japonské vlády. Ekonom Jošimasa Marujama ze společnosti SMBC Nikko Securities upozornil, že japonské hospodářství stále čelí rizikům, mezi která patří obchodní spor s USA ohledně japonského vývozu automobilů či zvýšení daně z obratu plánované na letošní říjen.

Čína si proti očekávání vylepšuje bilanci

Čínský vývoz se v lednu meziročně zvýšil o 9,1 %, zatímco dovoz o 1,5 % klesl. Vyplývá to z oficiálních celních údajů, podle nichž země za první měsíc v roce vykázala obchodní přebytek 39,16 mld. USD (893,6 mld. Kč). Vývoj zahraničního obchodu se zásadně lišil od očekávání analytiků, kteří předpovídali výraznější pokles na obou stranách bilance.

Němci si zase udobřují USA

Německo plánuje v budoucnost dovážet více zkapalněného zemního plynu z USA a stát kvůli tomu podpoří výstavbu nejméně dvou nových terminálů na LNG na severu země. Uvedl to ministr hospodářství Peter Altmaier po setkání s náměstkem amerického ministra pro energetiku Danem Brouillettem a zástupci amerického a německého energetického průmyslu. O umístění terminálu bojují města Brunsbüttel, Wilhelmshaven a Stade. Vznikla již soukromá konsorcia, která mají o výstavbu zájem. Vláda se rozhodla, že podpoří stavbu státními dotacemi. Ministr zdůraznil, že Berlín chce vyřešit rozdílné názory s USA na plánovanou výstavbu plynovodu z Ruska do Německa Nord Stream 2. Altmaier a Brouillette však popřeli, že by se dohodli na tom, že USA přestanou proti projektu vystupovat výměnou za to, že Německo podpoří výstavbu terminálů na LNG.

Španělsko se otáčí zády k jádru

Španělsko hodlá v letech 2025 až 2035 uzavřít všech svých sedm jaderných elektráren. Oznámila to ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová. Uzavření jaderných elektráren je součástí plánu, podle kterého se má veškerá elektrická energie ve Španělsku od roku 2050 vyrábět z obnovitelných zdrojů. V současnosti pochází ve Španělsku z obnovitelných zdrojů asi 40 % elektřiny, zatímco podíl jaderných elektráren mírně přesahuje 20 %. Jaderné elektrárny ve Španělsku zahájily provoz v letech 1983 až 1988 a jejich vlastníky jsou španělská Iberdrola, italské firmy Endesa a Naturgy a portugalská společnost EDP, poznamenala agentura Reuters. Premiér Pedro Sánchez minulý měsíc uvedl, že reforma španělského energetického systému si v letech 2021 až 2030 vyžádá investice v hodnotě 235 mld. eur (6,1 bil. Kč).

(čtk)