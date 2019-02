KSČM: Nesmíme být polokolonií!

Cílem KSČM je, aby Česká republika byla suverénní zemí, a nikoliv polokolonií. Uvádí se to ve stanovisku k aktuální politické situaci, které schválil na svém zasedání v Praze Výkonný výbor ÚV KSČM (Stanovisko VV ÚV KSČM).

VV se zabýval posledními kroky vlády, jež KSČM vnímá nesmírně kriticky. Vedle dlouhodobé nespokojenosti s prací ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) řešilo vedení strany hlavně poslední kroky ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Ve stanovisku, které uvádíme v plném znění na jiném místě, se uvádí, že Petříčkovo působení je »jasně v rozporu s národními zájmy naší země a naprostou ignorancí jejích historických zkušeností«.

I proto výkonný výbor uložil předsedovi strany Vojtěchu Filipovi, aby sdělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) výhrady k některým krokům, jež »mohou vést k větší závislosti na nadnárodních korporacích a které jsou v rozporu s mezinárodním právem a zájmy českých občanů«. Jednání mezi Filipem a Babišem by se mělo uskutečnit 21. nebo 22. února. Na něm má Filip dále předložit návrh na společné jednání mezi vedením hnutí ANO a vedením KSČM, kde by došlo k vyhodnocení plnění dohody o toleranci.

Její součástí nicméně nejsou, jak upozornil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, personální záležitosti, ale jen programové body. »Nicméně existují prahy, které by se neměly překračovat,« řekl na jednání VV Kováčik.

Věcná jednání

Dohoda, jak byla v prosinci minulého roku stvrzena, se podle vedení KSČM v základních sedmi bodech plní. »Naše jednání s panem premiérem nebude personální, ale věcné. Nejde o osobní sympatie a antipatie k určitým lidem, nýbrž o jejich konkrétní politické kroky,« uvedl na tiskové konferenci, která následovala po jednání VV, předseda strany Filip a konkretizoval ony věcné výhrady. Ministerstvu dopravy KSČM vyčítá snahy o privatizaci části Českých drah či problémy s opravou dálnic, Petříček zase pochybil ve vztahu k Venezuele či kroky na Ukrajině.

Uznání prozatímního prezidenta Venezuely českou vládou Filip přirovnal k tomu, že by se za premiéra prohlásil on sám. »Já jsem se taky neprohlásil předsedou vlády a nenesu prezidentu republiky žádost, aby mi podepsal odvolání Petříčka. Není to možné, nejsem předsedou vlády ani jsem na něj nekandidoval. Guaidó není prezidentem Venezuely, nemůže se za něj vyhlásit,« řekl Filip a zdůraznil, že uznání Guaidóa prozatímním prezidentem je »v rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN«.

Sociální oblast

V dalším postupu při vyjednávání s hnutím ANO chce KSČM i nadále soustředit své snahy na sociální oblast. »Týká se to především platů zaměstnanců a růstu důchodů, ale i otázek, které máme nastíněné a směřují do evergreenů typu exekuce a lichvy,« zmínil na tiskové konferenci místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

KSČM trvá na tom, že státní rozpočet pro příští rok nesmí mít vyšší deficit než 30 miliard, zatímco ANO kalkuluje se čtyřiceti miliardami korun. »Rozhodně ale ty peníze do státní pokladny nechceme získat na základě vyšších výdajů fyzických osob,« připojil Grospič. »Nesmí se šetřit na růstu mezd a růstu sociálních dávek, ani na investicích. Naopak, šetřit se musí na provozních nákladech ministerstev a KSČM bude předkládat návrhy na posílení příjmové stránky. Ty budou směřovat do oblasti sektorových daní, případně zdanění hazardu,« doplnil Filip a na otázku, jaká má tedy očekávání od nadcházejícího jednání s předsedou vlády, odpověděl: »Taková, že se obě strany v nejlepší vůli dohodly na toleranci a chtějí smlouvu naplňovat.«

(pk)