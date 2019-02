FOTO - Pixabay

"Bravo, pane primátore. To je právě to nebezpečné rozdělováni na my versus oni," reagoval bývalý poslanec Klán

Hřib odmítl podpořit akci svazu bojovníků za svobodu

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odmítl převzít záštitu nad akcí Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Praha mu ani nezapůjčí sál. Hřib to uvedl na twitteru a serveru Aktuálně.cz informaci potvrdil předseda svazu Jaroslav Vodička. ČSBS chtěl na Staroměstské radnici uspořádat akci k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem.

"Pokud Český svaz bojovníků za svobodu ocení člověka, který mlátil v roce 1989 studenty požadující demokracii pendrekem, nemůže očekávat moji záštitu a zapůjčení sálu. Nechápu, že si to dali na pozvánku ještě předtím, než dostali zamítavou odpověď. Člověk občas nevychází z údivu," uvedl primátor. Spolek už na akci rozeslal pozvánky. Vodička Aktuálně.cz řekl, že ze zapůjčení sálu skutečně sešlo a že se to stává.

"Bravo, pane primátore. To je právě to nebezpečné rozdělováni na my versus oni. Pamatuji si dobu, kdy se říkalo, že nejsme jako oni. A ejhle, po 30 letech je to často horší, když jsou někteří horší, než oni....očividně není demokracie pro všechny a není ani rovnoměrně rozdělena," reagoval na svém facebookovém profilu bývalý poslanec Jan Klán.

