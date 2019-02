FOTO - Pixabay

Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO

(aktualizováno - 17:50) Premiér Andrej Babiš podle očekávání obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Získal hlasy 206 z 238 delegátů přítomných na celostátním sněmu, tedy 86,5 procenta. Proti hlasovalo 13 delegátů a 19 se zdrželo. Ve volbě neměl Babiš protikandidáta. Před dvěma lety získal hlasy 195 z 210 delegátů, v roce 2015 dostal všechny platné hlasy.

»Chci vám moc poděkovat za důvěru. Chci vám slíbit, že nadále budu vykonávat funkci předsedy s maximální energií a urputností. Ve prospěch našeho hnutí samozřejmě, ale hlavně ve prospěch všech občanů České republiky. Díky moc a těším se na další spolupráci,« řekl Babiš po volbě.

V projevu krátce před volbou zopakoval, že hnutí má program pro všechny. »Jsem přesvědčen, že stát má fungovat jako rodinná firma. Rodinná firma je solidární, má vizi a cíl. Stát by se měl naučit od privátních firem, jak ony fungují,« poznamenal. Delegátům také řekl, že jim může slíbit, že se nezmění, na druhé straně se ale chce učit z vlastních chyb.

Dopoledne premiér mimo jiné zkritizoval papalášství, které se podle něj v hnutí začíná projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na přání na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu také slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů.

»Nebudeme lhát, nebudeme krást, budeme bojovat proti korupci a nehospodárnosti,« prohlásil na závěr svého dopoledního projevu, který kritizovali někteří opoziční politici.

Faltýnek prvním místopředsedou

Prvním místopředsedou vládního hnutí ANO zůstává Jaroslav Faltýnek (56). Na dnešním sněmu hnutí v Praze získal 190 hlasů od 237 přítomných delegátů, tedy zhruba 80 procent hlasů. Jeho protikandidáti, středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál odstoupili z volby. Faltýnek tak neměl protikandidáta.

Faltýnek měl podporu většiny krajských sněmů na obhajobu své pozice. Podpořil ho i předseda a premiér Andrej Babiš. Faltýnek působí ve Sněmovně jako předseda poslaneckého klubu ANO a je i předsedou zemědělského výboru. Prvním místopředsedou ANO je od února 2015.

Připustil, že není bezchybný, přesto podle něj poslanecký klub ANO v této politické premiéře uspěl, protože nedopustil, aby ho politická konkurence rozdělila. »Pamatujete v minulosti ODS, sociální demokracie, KDU-ČSL i Zelení, všechny tyto strany draze zaplatily za nejednotu poslaneckých klubů a své přeběhlíky,« varoval. Uvedl, že za vstup do koaliční vlády muselo ANO zaplatit programovými ústupky, například obětováním karenční doby, tedy zrušením první tří dnů neplacené nemocenské.

KSČM jde o zájmy občanů

»Andreji Babišovi gratuluji k znovuzvolení do funkce předsedy hnutí ANO. Pro KSČM to znamená pokračování práce, kterou jsme podporou vzniku vlády započali.« řekl Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM. A dodává: »KSČM bude i nadále prosazovat zájmy občanů a státu. Bude i nadále kritizovat nedostatky a usilovat o jejich nápravu, a to ve všech případných pochybeních, která republiku či občany mohou poškodit.«

»Andrej Babiš ‚překvapivě‘ obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Získal hlasy 206 delegátů z 238 přítomných na sněmu. Neměl protikandidáta a to je škoda, korunní následník či následnice v tomto hnutí evidentně chybí! Přeji nejen staronovému předsedovi chladnou hlavu, střízlivá rozhodnutí, smysl pro realitu života a plány, které jsou plnitelné a prospěšné. KSČM bude i nadále pečlivým a přísným hodnotitelem tak jako dosud. A rozhodně budeme i nadále prosazovat zájmy občanů,« okomentovala poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

ODS proti Babišovi

V hnutí ANO je zřejmá závislost členů na Andreji Babišovi, míní předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala. V reakci na opětovné zvolení Babiše předsedou uvedl, že z ANO se stala levicová strana. »Nikdo nečekal jiný výsledek, v hnutí ANO je naprosto zřejmá závislost každého a všech na jedné osobě - Andreji Babišovi. Před volbami do Evropského parlamentu sice budou předstírat něco jiného, ale pravda je taková, že z hnutí ANO se stala jednoznačně levicová strana.« uvedl Fiala.

Fiala dodal, že »Babiš a jeho levicový proud« budou hlavním soupeřem ODS ve všech nejbližších volbách. A podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka se z Babiše stal politický Jekyll a Hyde. Na jednu stranu hnutí ANO slibuje úlevy živnostníkům, přitom ale zvyšuje jejich administrativní zátěž, míní.

(čtk, red)