Manifestace na podporu vězněných

Stovky tisíc lidí vyšly v sobotu do centra Barcelony na manifestaci, již uspořádali separatisté na podporu katalánských politiků souzených v Madridu kvůli předloňskému referendu o nezávislosti tohoto regionu. Přišlo půl milionu lidí, psal deník La Vanguardia.

V čele průvodu vyšli členové současné katalánské vlády včetně jejího předsedy Quima Torry, a šéf katalánského parlamentu Roger Torrent. Stejně jako většina účastníků manifestace nesli jednotný transparent s nápisem Sebeurčení není zločin, v zástupu vlálo mnoho katalánských vlajek. Někteří účastníci poklidné demonstrace křičeli »soudí nás všechny« či »svobodu pro politické vězně«. Manifestace se konala kvůli procesu, jenž začal minulý týden před nejvyšším soudem v Madridu. V něm je obžalováno 12 katalánských politiků včetně exministrů regionální vlády. Někteří z nich jsou viněni ze vzpoury, za což jim hrozí 16 až 25 let vězení. »Hlasovat není zločin, bránit hlasování násilím ale ano. Děkuji všem, že zaplnili ulice Barcelony, jako vždy pokojným způsobem,« poděkoval na Twitteru demonstrantům bývalý katalánský vicepremiér Oriol Junqueras, který je už přes rok ve vazbě a jemuž v procesu v Madridu hrozí nejvyšší trest (25 let vězení). Někteří z řečníků vyzvali Katalánce, aby se ve čtvrtek účastnili generální stávky v tomto regionu a aby dorazili 16. března na podobnou manifestaci do Madridu.

(čtk)