Série let s lepším než očekávaným hospodařením skončí

Vládě se podaří v letošním roce splnit plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun, ale nebude to jednoduché, řekla v pořadu Otázky Václava Moravce předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. O státním rozpočtu spolu s ní diskutovali »u kulatého stolu« ve studiu ČT členové sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM), Roman Onderka (ČSSD) a Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle Zamrazilové skončí série let, kdy rozpočet končil lépe oproti tomu, jak byl naplánován. Série let s lepším než očekávaným hospodařením skončí, úspory v provozu státu se musí začít hledat okamžitě, dodala. Schodek ve výši 40 mld. Kč se dodrží, pokud se již v průběhu roku 2019 začnou hledat úspory v provozu státu.

»Rozpočet letos neskončí v krásných kladných číslech, ale je rezerva. Schodek 40 mld. Kč se podaří splnit,« souhlasil Dolejš. Jestli ekonomika zpomalí o půl procenta, tak to je minus 7-8 mld., brexit dopadne se zpožděním a ve hře je dřívější přijetí snížení sazeb DPH na teplo a chlad, »to by byl významný výpadek,« uvedl Dolejš v pořadu s tím, že letošní rok není bezprostředně ohrožen. Pokud dojde k dramatičtějšímu zhoršení tempa ekonomického růstu a naskočí další vyšší valorizace důchodů, tak se dle něho »dostaneme do napětí«. Komunisté, na rozdíl od kolegů, kteří vidí spásu ve snížení daní obecně, zejm. přímých daní, navracejí do hry daňovou progresi a korporátní daně, třeba v provedení sektorové daně, tedy opatření i na příjmové straně rozpočtu, zdůraznil Dolejš. Také podle místopředsedy ČSSD Onderky je reálné 40miliardový schodek dodržet.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury bude dodržení naplánovaného schodku velmi těžké. Připomněl, že letos odpadnou loňské mimořádné rozpočtové příjmy. Jsou zde významná rizika, v polovině února je těžké předpovědět výsledek za celý rok, podotkl.

Nejvíce vzrostly o 4 % ceny služeb, kam patří i náklady na bydlení, připustila Zamrazilová. Dolejš upozornil, že nejvíce se zvýšené náklady dotýkají seniorů, což klade nároky na vyšší požadavky na valorizaci důchodů.

Ministerstvo financí už při schvalování rozpočtu na letošní rok se schodkem 40 mld. korun uvedlo, že i v letech 2020 a 2021 plánuje stejný schodek rozpočtu. Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 mld. korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 mld. korun. Komunisté požadují, aby plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2020 nepřekročil 30 mld. korun, což včera zopakoval v Otázkách Dolejš. Nesmí se však šetřit na růstu mezd, sociálních dávek, důchodů a investicích. »Trend snižování deficitu (státního rozpočtu) je logický a oprávněný, odmítáme však redukci sociálních transferů,« zdůraznil Dolejš s odůvodněním, že »máme obrovský polštář«. Je třeba vytvořit tlak na racionalizaci provozu státu, vláda musí ušetřit na provozních nákladech ministerstev. Pokud nebude požadavek splněn, komunisté mohou nepodpořit návrh zákona o státním rozpočtu na další rok, doplnil.

(mh)