Společné foto oceněných sportovců, kolektivů a trenérů. FOTO - Pavel LEBEDA

Sportovcem Olomouckého kraje je parašutista Gečnuk

Ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů kraje za rok 2018 proběhlo 11. února v rámci slavnostního večera v důstojném prostředí Městského divadla v Prostějově a přilehlé secesní perle Národního domu.

Setkání nejlepších sportovců, představitelů kraje, hostů a sportovních nadšenců se konalo již popáté za sebou v Prostějově, celkově pak z osmnácti ročníků byl Prostějov poctěn konáním této významné sportovní a společenské akce již podeváté. Anketa Sportovec Olomouckého kraje tak dosáhla při osmnáctém ročníku své zletilosti. Anketa má v Olomouckém kraji dlouholetou tradici, kraj byl prvním regionem v rámci ČR, který začal své sportovce a sportovní kolektivy takto oceňovat.

Vítězem ankety za loňský rok se stal prostějovský parašutista Jiří Gečnuk, který se radoval z vytouženého titulu absolutního mistra světa, získal 56 hlasů. Druhá v pořadí byla přerovská tenistka Barbora Krejčíková (TK PRECHEZA Přerov), která obdržela o dva hlasy méně. Na třetím místě se pak umístil orientační běžec Vojtěch Král ze Šumperka (SK Severka Šumperk) s 24 hlasy. Jiří Gečnuk, rodák z Moravské Třebové a reprezentant klubu ASO Dukla Prostějov, sbíral ve své více než třicetileté kariéře medaile všeho druhu. Na tu nejcennější medaili si musel počkat až do svých 50 let.

»Na kontě mám 13 752 seskoků. Strach už nemám, respekt ale vždycky,« přiznal Jiří Gečnuk, který se parašutismu věnuje od roku 1984. Na mistrovství světa v Bulharsku ovládl kombinaci individuální akrobacie a přistání na přesnost. Co se mu během pokusů honilo hlavou? »Po opuštění letadla při přesnosti přistání vždy myslím na to, aby se mi otevřel padák,« popisoval borec, který převzal v hlavní kategorii ankety symbolické žezlo od Lucie Šafářové.

Nejlepším týmem kraje se staly volejbalistky VK Prostějov. Na druhém až třetím místě to byly volejbalistky VK UP Olomouc a tým raftingu TOMI-REMONT Prostějov.

Cenu nejlepšího juniora získal cyklista Jakub Šťastný (SKC PARDUS TUFU Prostějov), na druhém místě se umístila orientační běžkyně Tereza Janošíková (SK Severka Šumperk), třetí v pořadí skončila kanoistka Barbora Dimovová (TJ VS Litovel).

Nejlepším mládežnickým týmem jsou fotbalisté SK Sigma Olomouc U19, na druhém místě jsou tenisté TK Agrofert Prostějov, třetí místo obsadil tým raftingu TOMI-REMONT Prostějov.

Nejlepším trenérem za loňský rok byl vyhlášen Jiří Teplý, kouč olomouckých volejbalistek. »Mojí nejsilnější stránkou je vytrvalost. U olomouckého týmu jsem skoro 30 let,« pousmál se muž, který má se svým týmem letos nakročeno k mistrovskému titulu. Druhé místo obsadil Miroslav Čada, trenér volejbalového mužstva VK Prostějov a na třetím místě skončil Jaroslav Navrátil, trenér tenisového mužstva TK Agrofert Prostějov.

Nejlepším handicapovaným sportovcem se stal sportovní střelec Tomáš Pešek, SK TPS Olomouc. Druhé místo obsadil cyklista Tomáš Kajnar a třetí místo získal sportovní střelec Jakub Kosek. Atletka Kateřina Korgerová TJ Šumperk, byla nejlepší handicapovanou sportovkyní, na druhém místě atletka Miroslava Obrová a na třetím místě atletka Eva Kacanu.

Čestnou cenu Olomouckého kraje za dlouholetou práci v oblasti sportu převzal Ivan Bank, člen jesenické horské služby a otec bratrů Ondřeje a Tomáše, kteří v alpském lyžování trénují olympijskou šampionku Ester Ledeckou. »Když kluci jezdili, měl jsem hrozné nervy. Jak skončili, tak jsem si oddechl. Teď mám ale nervy znovu – z Ester Ledecké,« přiznal s úsměvem Ivan Bank.

Tenistka Lucie Šafářová (TK Agrofert Prostějov), která se letos loučí s dlouholetou profesionální kariérou, si v městském divadle převzala cenu Olomouckého kraje za úspěšnou reprezentaci prostějovského tenisu, Olomouckého kraje i České republiky v zahraničí. »Moje kariéra byla krásná, dlouhá a úspěšná. Těžko vyzdvihnu jeden úspěch. Fed Cup, grandslamová finále, olympijský bronz. Opravdu toho bylo mnoho,« ohlížela se Šafářová, která tenisu zůstane dále věrná i díky svým dvěma neteřím. »Tenis miluji a pořád milovat budu,« přiznala mj. pětinásobná vítězka grand slamu ve čtyřhře.

Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát uspořádal anketu Olomoucký kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK Plus Prostějov. Slavnostním večerem provázel Petr Salava a to již 18 let v řadě. Význam této sportovní a společenské akce podtrhl i kulturní program. O hudební vystoupení se postarala skupina 05 a Radeček.

Tečku za vydařeným večerem udělalo předávání šeků pro talentované sportovce. Částku 5000 Kč obdrželi od České unie sportu mladí gymnasté, sourozenci Daniel a Dominika Ponížilovi, členové gymnastického oddílu TJ Prostějov, cyklista Pavel Bittner, člen MAPEI MERIDA Kaňkovský a kanoista Michal Šmoldas, člen TJ VS Litovel. Agentura TK Plus předala šek na 10 000 Kč handicapované sportovkyni Kateřině Gorgerové a tutéž částku handicapovému sportovci Tomáši Peškovi. Z rukou zástupců TK Plus obdržel šek na 50 000 Kč Svaz tělesně postižených ČR, okresní organizace Přerov.

Olomoucký kraj významně podporuje sportovní kluby a sportovce finančními prostředky formou dotací. Dotační smlouvy na rok 2019 podepsalo hejtmanství se zástupci sportovních klubů počátkem února. Kraj rozdělil mezi oddíly kolem 54 mil. Kč. Mezi kluby z Prostějovska se těší bezmála třímilionové podpoře Tenisový klub Prostějov, 1,7 mil. Kč obdrží zástupci volejbalu VK Prostějov, 1,1 mil. Kč dostanou na účet BCM Orly Prostějov, 900 tisíc Kč získali fotbalisté 1. SK Prostějov a 650 tisíc Kč využijí cyklisté z SKC Prostějov.

Josef AUGUSTIN