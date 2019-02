Liga má nový náboj. Plzeň zdolala lídra

Naše nejvyšší fotbalová soutěž získala nový náboj. Rozdíl mezi první Slavií a druhou Viktorií Plzeň je již jen tříbodový. Západočeši ve včerejším hitu 21. kola porazili Pražany 2:0. Za aktivnější domácí se prosadili oba útočníci. Ve 45. minutě otevřel skóre Tomáš Chorý a osm minut před koncem přidal pojistku střídající Jean-David Beauguel.

Plzeň tak oplatila Slavii podzimní debakl 0:4 z Edenu a připravila jí v nejvyšší soutěži první prohru po 10 zápasech. Ve vzájemných ligových utkáních už podesáté za sebou zvítězil domácí celek.

»Zasloužili jsme si tu prohrát. Plzeň byla celý první poločas lepší, nedokázali jsme hrát to, co jsme chtěli. Přežili jsme nějaké příležitosti, a pak jsme dostali v závěru gól. To bylo rozhodující. Plzeň byla všude dříve, daleko poctivěji nás napadala. Bylo to o hlavě,« litoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

»Potkala se dvě mužstva, která chtěla vyhrát a hrála naplno až do konce. A my jsme měli to štěstí, že jsme dali v závěru prvního poločasu gól,« připojil kouč šťastnějšího klubu Pavel Vrba. »Zápas jsme odehráli dobře hlavně v defenzivě, s tím jsem spokojený,« dodal kouč Viktorie.

Ve druhém včerejším utkání Jablonec doma s Opavou dvakrát neudržel vedení a po remíze 2:2 klesl na čtvrtém místo neúplné tabulky. Svěřenci Petra Rady slezského nováčka v nejvyšší soutěži neporazili čtyřikrát za sebou. Na vedoucí branku Bogdana Vatajela odpověděl v prvním poločase Jakub Janetzký. Po změně stran vrátil Jablonci vedení vlastním gólem opavský kapitán Jan Žídek, ale v 86. minutě vyrovnal Tomáš Smola.

Baník se radoval

V sobotu si fotbalisté Ostravy poradili 2:1 s Libercem a udělali výrazný krok k účasti ve skupině o titul. Na opačném konci ligové tabulky se nadále nedaří Bohemians 1905, kteří v důležitém duelu s Olomoucí prohráli 0:1 a prodloužili čekání na domácí vítězství na deset zápasů.

Baník se díky gólům Milana Baroše a Dameho Diopa posunul v neúplné tabulce na třetí místo a sedmému Liberci, který už je mimo příčky nadstavbové skupiny o titul, odskočil na rozdíl deseti bodů. Slovan sice v závěru zápas zdramatizoval po zásahu Tarase Kačaraby, víc už ale nedokázal a s Baníkem prohrál po více než pěti letech. »I přesto jsme v první půli tahali za kratší konec. Soupeř byl lepší ve středu pole a my jsme více běhali, jak hráli. Ve druhé půli jsme střed vykryli lépe, dostávali jsme se do akcí a dali jsme ušmudlaný, ale krásný gól,« prohlásil ostravský trenér Bohumil Páník.

»Klokani« se topí

Bohemians 1905 proti Olomouci potvrdili, proč jsou nejhorším týmem soutěže na domácím hřišti. Se Sigmou prohráli po brance Martina Sladkého a v pěti posledních ligových zápasech vyšli střelecky naprázdno. »Klokanům« patří v tabulce 14. místo jen o tři body před poslední Duklou a předposlední Karvinou, která v sobotu podlehla 0:2 Slovácku. »Jsme schopní, jak jste viděli před týdnem, sehrát velmi zajímavý zápas na Spartě. S dobrou organizací hry, s kondiční připraveností a s brejkovými situacemi vypadáme zajímavě, ale když se pak hraje doma se soupeřem do plných, který navíc při první šanci vstřelí gól, tak se ukáže reálná síla. Ta prostě v tuto chvíli není a nějakou chvíli nebude, do té doby, než se ti hráči uzdraví a natrénují,« litoval trenér Pražanů Martin Hašek.

Příbrami se dařilo

Z týmů se záchranářskými starostmi se naopak dařilo Příbrami, jež otočila zápas se Zlínem. Středočeši zvítězili 3:2 a jsou dvanáctí, zatímco jejich soupeř prohrál popáté za sebou a je šestý o pouhé dva body před Libercem.

Kolo zakončí pondělní dohrávka na Julisce, kde se v malém pražském derby představí proti domácí Dukle Sparta.

(koz, mak, čtk)