Úspěšný návrat Ledecké: zlato a bronz

Ester Ledecká se úspěšně vrátila do Pchjongčchangu a na trati, na které loni získala olympijské zlato, oslavila v sobotu na snowboardu sedmnáctý triumf v závodu Světového poháru. Finále paralelního obřího slalomu mělo stejné obsazení jako na olympiádě a Ledecká v něm Němku Selinu Jörgovou znovu jasně porazila. O den později pak česká závodnice skončila v dalším závodě třetí.

Trojnásobné vítězce Světového poháru v paralelních disciplínách vyšel skvěle návrat na snowboard po dvou měsících. Před týdnem ještě dojela sedmnáctá ve sjezdu na mistrovství světa v alpském lyžování ve švédském Aare.

»Mám z toho samozřejmě velkou radost. Po snowboardu už se mi hodně stýskalo. Byla to dlouhá pauza a vypadá to, že jsem na snowboardu úplně nezapomněla,« uvedla Ledecká v tiskové zprávě.

Byla ráda, že se rok po olympijských hrách znovu vrátila na svůj »zlatý« svah. »Mám místní kopec ráda, ale jinak je to něco jiného (než na olympiádě). Není to tady celé zasíťované ostnatými dráty, jsou tady i jiní lidé v organizaci a celkově je to takové živější. Jinak je hezké se vrátit zpátky,« řekla svěřenkyně amerického snowboardingového trenéra Justina Reitera.

Senzační »pista«

Ledecká vyhrála ve Phoenix Parku kvalifikaci a v osmifinále vyřadila Švýcarku Julii Zoggovou. Ve čtvrtfinále si poradila se Slovinkou Glorií Kotnikovou a v semifinále s Rakušankou Sabine Schöffmannovou.

Ledecká odjela všechny jízdy v modré dráze a i Jörgové, vítězka letošního mistrovství světa v Park City, kterého se Ledecká kvůli lyžařskému šampionátu nezúčastnila, rychle ujela. V cíli měla náskok 73 setin a vítězně máchla vzduchem rukou se zaťatou pěstí.

»Zvolila jsem modrou, protože jednak je modrá dobrá a pak, a to hlavně, se mi báječně hodila k mojí nové helmě,« smála se. »Závodní pista byla senzačně připravená, stejně jako před rokem na 'korejským přáteláčku', takže v tratích nebyl skoro žádný rozdíl. Podmínky byly férové pro všechny, což mám ráda.«

Po výhře se dostala do čela hodnocení obřího slalomu. »Soupeřky v první šestnáctce jsou každý rok neuvěřitelně vyrovnané, špičkové závodnice. A pořád se zlepšují, potvory,« řekla Ledecká.

V této zimě startovala ve snowboardingovém seriálu teprve potřetí a podruhé zvítězila. V prosinci v italské Carezze prohrála v paralelním obřím slalomu ve finále a poté ve stejné disciplíně triumfovala v Cortině d'Ampezzo.

Chyba v semifinále

V neděli byl v Koreji na programu další paralelní obří slalom. V něm skončila Ledecká třetí, když z vítězství se radovala Němka Ramona Hofmeisterová.

I včera se přitom zdálo, že třiadvacetiletá česká hvězda míří jasně za výhrou. Kvalifikaci ovládla v součtu dvou jízd o více než dvě vteřiny a v osmifinále i ve čtvrtfinále nedala soupeřkám ve vyřazovacích jízdách žádnou šanci. Chyba ale přišla v semifinále. Trojnásobná vítězka celkového hodnocení paralelních disciplín zaváhala na startu a doháněla Rakušanku Sabine Schöffmannovou. Jela agresivně, dvakrát málem spadla, nakonec vyjela z trati a prohrála.

Malé finále

Na malé finále se olympijská vítězka i z lyžařského superobřího slalomu znovu zkoncentrovala a Němku Cheyenne Lochovou porazila o pět desetin. Ledecká se tak udržela v čele hodnocení disciplíny a celkově už je v SP druhá.

»Jak už jsem říkala po sobotním vítězství, tak ve finálové sestavě Světového poháru je konkurence šestnácti nejlepších holek opravdu vyrovnaná. Takže mým cílem je udržet kontakt se špičkou a díky dnešnímu třetímu místu jsem si zase o kousek posílila svou pozici ve hře o křišťálový glóbus, ale hlavně jsem si skvěle zazávodila,« uvedla Ledecká včera.

Při 46. startu na snowboardu v seriálu vystoupila na stupně vítězů již pošestadvacáté. Teprve počtvrté ale skončila s bronzem a v obřím slalomu podruhé, poprvé to bylo v japonské Asahikawě v roce 2015.

Světový pohár se nyní přesune do Číny. O nadcházejícím víkendu jsou v Secret Garden, kde se v roce 2022 pojede olympijský závod v rámci zimních her v Pekingu, na programu paralelní obří slalom a paralelní slalom.

Paralelní obří slalom v Pchjongčchangu

SOBOTA – muži: 1. Košir (Slovin.), 2. Mathies, 3. Prommegger (oba Rak.), ...Brůžek diskvalifikován v kvalifikaci. Ženy: 1. Ledecká , 2. Jörgová (Něm.), 3. Schöffmannová (Rak.).

NEDĚLE - muži: 1. Prommegger, 2. Dufour (Fr.), 3. I Sang-ho (Korea), ...v kvalifikaci 43. Brůžek. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Prommegger 2960, 2. Fischnaller (It.) 2290, 3. Mastnak (Slovin.) 1936, ...55. Brůžek 49. Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Schöffmannová, 3. Ledecká. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Ledecká 3400, 2. Ochnerová (It.) 2590, 3. Jörgová 2530, ...51. Žďárská 37.

(zr)