Žádný diktát nezmění, že Kosovo je Srbsko

Protest proti porušování mezinárodního práva, kterým bylo vyhlášení tzv. samostatného Kosova - v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN - - projevili v neděli 17. února účastníci a účastnice demonstrace »Kosovo je Srbsko« na pražském Václavském náměstí.

Akci pořádala organizace Přátelé Srbů na Kosovu, jejíž webové stránky byly, jak naší redakci potvrdil její předseda Václav Dvořák, před několika dny záhadně zablokovány. Je to snad tím, aby se veřejnost nedozvěděla o chystané události? »Kosovo považujeme za součást Srbské republiky, a to nezmění žádný diktát,« uvedl rezolutně Dvořák.

Na návrh Karla Schwarzenberga

Sedmnáctého února 2008 vyhlásili kosovští vůdcové tzv. nezávislost Kosova, kterou brzy uznala i vláda Mirka Topolánka složená z ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, připomněl Dvořák. Přímo jako »vládu loutek« ji označila mluvčí Občanské iniciativy Ne základnám Eva Novotná a vyjmenovala pravicové ministry, kteří na výjezdním zasedání kabinetu v Teplicích 21. května 2008 pro uznání Kosova zvedli ruku: »Pro« hlasovali Mirek Topolánek, Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra, Martin Bursík, Ivan Langer, Martin Říman, Tomáš Julínek, Jiří Pospíšil, Ondřej Liška, Petr Gandalovič, Džamila Stehlíková. Ostatní se zdrželi, proti ze členů vlády nehlasoval nikdo. Navázání diplomatických styků s Republikou Kosovo nastalo na návrh ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, čímž Česká republika Republiku Kosovo uznala jako nezávislý stát.

Novotná vyzvala, aby vlády, zákonodárci, a ti, »které si volíme, financujeme«, se také zodpovídali za svá rozhodnutí a za oběti, ke kterým na základě těchto rozhodnutí došlo. »Začněme konečně chápat politiky jako ty, kteří vykonávají veřejnou službu, kterou platí všichni občané. Jak by měli být hodnoceni a postihováni za škody? Není třeba změnit pravidla?« položila shromážděným občanům »u koně« řečnickou otázku.

Výročí vyhlášení samostatnosti Kosova je podle Novotné také poučením. »Poučit bychom se měli z toho, jak se dá pod smyšlenými důvody rozpoutat válečný konflikt, jak lze vnést nenávist mezi vedle sebe žijící národy, jak lze učinit zemi ekonomicky závislou, a její představitele mít za poslušné loutky.«

Spolek Přátelé Srbů na Kosovu stále rozšiřují petici, jejímž cílem je přinutit současný vládní kabinet, aby rozhodnutí o uznání Republiky Kosovo, k němuž nepřistoupily zdaleka všechny země světa, odvolal.

Velká křivda

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) připodobnil vytržení tradičního srbského území, Kosova, z lůna mateřské země k ukradení československého pohraničí Němci v říjnu 1938. Tehdy se na této krádeži podílely Německo, Itálie, Anglie, obdobná událost se opakovala dle něho po několika desítkách let i v případě Srbska. »Kosovo je Srbsko a nemůžou to změnit ani z Berlína či Bruselu. Je to velká křivda!« zdůraznil poslanec, podle něhož je důležité, že se demonstrace koná právě v centru české metropole, což odpůrcům srbského Kosova »trhá žíly«.

Na spojení mezi Čechy, resp. Čechoslováky, a Srby, které je dlouhodobé a vychází z bratrských vazeb mezi slovanskými národy, poukázal Srb Mišo Iljič podnikající v Praze. »Nás spojují dějiny.«

V čele válečný zločinec

Podle provozovatele serveru NovaRepublika.cz, lékaře, politika a publicisty Ivana Davida je třeba připomínat, že do čela Kosova (státu původně »demokratického, světského a multietnického«) se postavil válečný zločinec Hashim Thaci (první premiér, nyní prezident), s nímž ochotně pózovala někdejší ministryně zahraničí USA Madeleine Allbrightová, přítelkyně Václava Havla. Dohoda z Rambouillet (v reálu ultimátum) připomínala Mnichov, řekl David. Účel této operace objasňuje fakt, že na Kosovu se rozkládá velká vojenská základna USA Bondsteel.

Deset let před tím, 23. března 1998, označil velvyslanec USA pro Balkán Robert Gebard UÇK (tzv. Kosovskou osvobozeneckou armádu) jako »nepochybně teroristickou organizaci«, připomněl David okolnosti, které se takřka zapomněly. Akce UCK byly financovány z výtěžku obchodu s drogami, z prostituce, krádeží aut a obchodu s orgány zavražděných.

Srbové na Kosovu diskriminováni

V Kosovské republice žijí také obyvatelé srbské národnosti, kteří se však nacházejí pod velkým tlakem, nezřídka dochází k vypalování jejich domů, jsou okrádáni a jinak diskriminováni. Albánské muslimské obyvatelstvo díky porodnosti svých žen přečísluje strmě počet místních nemuslimů, což Dvořák chápe jako varování i pro další národy. »Kosovo je laboratoří tohoto pokusu,« poznamenal s dovětkem, že hrozí vznik tzv. Velké Albánie. Přitom Kosovo bylo kolébkou pravoslavného křesťanství na Balkáně, jak také poznamenal Ivan David. Z klášterů dochovaných ze středověku až do 20. století už zbývají, žel, jen trosky...

20 let od bombardování Jugoslávie

Organizátoři ze spolku Přátelé Srbů na Kosovu pozvali občany na 24. března, kdy se od 20 hodin koná, jako každoročně, před srbskou ambasádou v Praze protest proti »humanitárnímu« bombardování Jugoslávie letadly NATO. Letos uplyne od dramatických událostí již 20 let.

