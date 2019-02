Zleva europoslanec Jaromír Kohlíček, Milan Havlíček a Lubomír Vacek s knihou »S Ransdorfem o marxismu«.

Ransdorf - objevitel impozantní katedrály ducha

Knihu »S Ransdorfem o marxismu« pokřtili 14. února ve Slovenském domě v Praze přátelé odkazu komunistického politika, historika a filozofa Miloslava Ransdorfa, který by se 15. února dožil 66 let. Ti, kteří o něm během společenského setkání promluvili, jej označili za klasika.

Knihu tvoří deset přednášek o marxismu, jež Ransdorf pronesl na půdě Klubu společenských věd (KSV) v letech 2011-2014. Poslední se uskutečnila v březnu 2014. Jak připomněl zástupce KSV Lubomír Vacek, který zachycené mluvené slovo stylisticky upravil, autorovi šlo o to, »jak nám může marxismus pomoci pro rozšifrování toho, co se dnes děje«. To považoval Ransdorf za podstatné, bylo to jakési jeho krédo, což na jednom ze setkání s posluchači sám zdůraznil. Ransdorf vysvětloval, jak má být marxismus aplikován pro současnost.

Klub společenských věd přednášky nahrával a z pořízených audionahrávek, které jsou dlouhé asi 13 hodin, vysokoškolští studenti přepisy pořídili písemný záznam, který pak Vacek, s výpomocí Ransdorfovy manželky Vlasty, upravil pro čtenáře. To, na čem Ransdorf položil hlasem důraz, co při přednesu třeba i zopakoval, zvýraznili editoři v knize ztučněním.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vztahu marxismu k ekonomii, estetice, historiografii, ideologii, přírodním vědám, ekologii, sociologii, prognostice, politice. Knihu S Ransdorfem o marxismu tedy možno chápat jako Marxovo dílo »v kostce«. Plány byly na další pokračování těchto přednášek, ale k tomu, žel, již nedošlo, poznamenal Vacek.

»Původně, když jsme ještě s Mílou Ransdorfem přemýšleli, jaký název knize v budoucnu dáme, důrazně odmítal, aby na obálce bylo jeho jméno. A také hned vymyslel název, jenže ten jsme si tehdy nepoznamenali - a nezapamatovali. Ale dnes z úcty k němu jeho jméno v názvu být musí,« přiblížil okolnosti vzniku knihy Vacek.

Hledač pravdy

»Ransdorf si na nic nehrál, mohl s vámi souhlasit nebo nesouhlasit, ale byl vždy svůj. A vyslechl vás,« zdůraznil vydavatel knihy, majitel nakladatelství Orego Milan Havlíček. Uvedl jako příklad vzpomínku na předvolební kampaň do Evropského parlamentu, kdysi před lety, kdy Ransdorf oslovoval na příbramském náměstí občany, a všichni se s ním rádi zastavili, nikdo ho neodmítl. Všichni ho totiž znali. »Ransdorf patřil k hledačům pravdy. Měl rád lidi, byl skromný,« dodal.

Fenomenální jazykové schopnosti Miloslava Ransdorfa, které byly i v EP pověstné, a jeho široký intelektuální záběr, jeho předvídavost (například varování před důsledky masivní migrace, před barevnými revolucemi, fašistickými tendencemi na Ukrajině atd.) připomněl europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM), jenž se stal patronem slavnostního křtu knihy. Vzpomněl také na dobu, kdy oba, Kohlíček a Ransdorf, pracovali jako poslanci Poslanecké sněmovny. »Ve Sněmovně bylo mnoho žvanilů, ale u Míly to nikdy nenastalo. Byl osobou, která dnešní KSČM chybí.«

Odešel předčasně

Na Ransdorfa zavzpomínal také jeho přítel, marxistický historik a publicista Josef Skála. Když po společenském převratu v listopadu 1989 Ransdorf trval na marxistických pozicích, neměl nijak na růžích ustláno. »Vtrhl na televizní obrazovku a drtil argumenty své odpůrce,« připomněl dobu na počátku 90. let. Ransdorf má mnoho zásluh, neboť mj. »zase objevil impozantní katedrálu ducha, kterou je marxismus«.

Navzdory tomu, že byl komunistou, získal v prvním eurovolbách nejvíce voličských preferencí, to byl gigantický úspěch, uvedl Skála. Ransdorfa trápila situace hnutí autentické levice, věděl, že je třeba je pokropit živou vodou. Odešel předčasně, »nám, české levici«…

Na křtu byli přítomni například spisovatelka Lenka Procházková, vysokoškolský pedagog docent Radim Valenčík, kandidát do Evropského parlamentu Arťom Korjagin ad.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ