Mešita? Ne, Okamurovo UFO

Členové, příznivci a voliči Okamurovy krajně pravicové SPD jsou známi tím, že na internetu (nejen na sociálních sítích, ale i prostřednictvím tzv. hromadných mailů) často a rádi šíří tzv. hoaxy či, chcete-li, fake news – nepravdivé novinky – poplašné zprávy, které mají společnost tzv. vyburcovat z letargie a rozvířit stojaté vody (podle autorů a šiřitelů) nejen politické scény. Problém je, že většinou se prostřednictvím těchto často vědomých fake news šíří jen strach, nenávist a ultrapravicový populismus, tedy hledání nebezpečných jednoduchých řešení mnohdy vážných problémů…

Říkává se, Kdo s čím zachází, s tím také schází. No a tentokrát se rčení vyplnilo se vším všudy. Jeden z těchto vědomých autorů fejků, který si libuje v prohlubování paniky ve společnosti, pustil do světa zaručenou novinku, že se v Praze 6 staví nová mešita. No a to byla bomba – přímo munice právě pro Okamurovy »ovečky« a další pseudovlastence, kteří si myslí, že plošnou nenávistí vůči muslimům zabrání jejich usazování se zde, v České republice, resp. v Evropě jako celku. Jenže se chytili do vlastních sítí. Mešita není mešita, ale tzv. UFO dům, nová vila předsedy SPD Tomia Okamury, který si tento palác prý za 20 milionů korun nechá stavět právě ve vilové čtvrti na Břevnově z tzv. tubusů připomínajících cokoli, jen ne klasický dům. Architektonicky unikátní stavba, dlouho nepovolená, nyní dostala zelenou a vyvolala onu novou vlnu hysterických reakcí nejen na sociálních sítích.

Jak sdělil Nedělní Blesk, na stavbě navíc pracují převážně zahraniční dělníci, což v situaci, kdy Okamura si svou politickou kariéru a úspěch své strany před posledními parlamentními volbami postavil právě na odporu k tzv. migrantům, jen dokresluje absurdnost celé situace.

Jedno je jisté, muslimobijci si mohou oddechnout, žádná mešita se nekoná, naopak. Půjde o sídlo jejich guru, největšího bojovníka proti muslimům v zemi. Uvidíme, zda se tu po dostavbě paláce zpracovávaného na základě návrhu prestižního švýcarského architekta budou pořádat společná skupinová děkovná shromáždění těch, kteří už už plánovali, že tu budou demonstrovat proti cizákům - čili muslimské komunitě. No, konečně, demonstrovat mohou i tak. Jejich velký šéf jejich iniciativu jistě rád ocení…

Roman JANOUCH