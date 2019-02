Ilustrační FOTO - Haló noviny

Opět o Studénce

Okresní soud v Novém Jičíně opět projednává železniční neštěstí ve Studénce z roku 2008, které nepřežilo osm lidí.

První rozhodnutí novojičínského soudu, který zprostil obžaloby všech deset obžalovaných, Krajský soud v Ostravě loni zrušil. Na včerejšek předvolaní znalci se měli navzájem vyjádřit k vyhotoveným znaleckým posudkům. Hlavní líčení potrvá do čtvrtka, pak bude proces pravděpodobně odročen.

»Rozsudek byl zrušen, bylo nařízeno krajským soudem, abychom znovu vyslechli znalce, aby se mohli navzájem vyjádřit k závěrům znaleckých posudků. Všichni znalci se dostavili,« řekl v úvodu opakovaného hlavního líčení soudce Jaromír Pšenica. Ještě než se ke slovu dostal první znalec, musel soudce čelit námitkám advokátů obžalovaných. Jeden například požadoval s ohledem na pauzu od posledního hlavního líčení, aby se zopakovaly provedené důkazy. To soudce odmítl. »Rok a tři měsíce není taková prodleva s ohledem na to, jak dlouho toto hlavní líčení trvá. Není z našeho pohledu potřeba opakovat důkazy,« řekl předseda senátu.

Soud se také musel vyjádřit k připomínce krajského soudu, podle které se společnost Bögl a Krýsl nepřipojila řádně k hlavnímu líčení. Soudce pouze konstatoval, že nadřízený soud pravděpodobně přehlédl doklad, podle něhož se společnost, která na stavbě pracovala, připojila řádně.

Jako první shrnul výsledky znaleckého posudku expert z Českého vysokého učení technického Tomáš Rotter. Posudek se zaměřil na technické příčiny havárie. »Na všem trváme. Nehodláme cokoliv měnit,« řekl znalec. Podle něj stavbaři pochybili například tím, že nezaměřovali stav podpůrné konstrukce, která most podepírala. Neudělali to ani v okamžiku, kdy se zablokoval jeden z vozíků, po kterém se deska mostu pohybovala. Následně se konstrukce vychýlila. Stavaři ji jen narovnali, ale už ne do původní úrovně.

»Ke zřícení mostu došlo v důsledku pohybu celé vysouvací konstrukce. Toto bylo primární příčinou. Vysouvací konstrukce byla v labilním stavu a dostala se do zcela nestabilního stavu,« řekl. Dodal, že pokud by na stavbě byly dodržovány technické podmínky, existovalo by mnoho okamžiků, kdy se to dalo zastavit. »Nemuselo k té havárii vůbec dojít,« uvedl znalec.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Státní zástupce obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Byli mezi nimi manažeři, pracovníci stavebních firem, živnostník či jeden úředník. Novojičínský okresní soud ale zprostil viny všech deset obžalovaných, protože se podle něj nepodařilo prokázat, že by za pád mostu mohli právě oni. Státní zástupce se proti tomu odvolal. Krajský soud v Ostravě projednal odvolání koncem loňského září. Původní rozsudek zrušil, a proto se kauza vrátila do Nového Jičína.

(cik)