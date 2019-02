FOTO - Wikipedia

Washington v Mnichově diktoval Evropě

Přišel čas, aby evropští spojenci Spojených států amerických vypověděli dohodu o íránském jaderném programu, a aby stáli za Washingtonem, prohlásil v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Mike Pence. A tvrdil, že Írán je největším státním sponzorem terorismu a představuje největší nebezpečí v regionu Blízkého východu.

»Íránský režim je otevřeným stoupencem dalšího holocaustu,« nechal se slyšet. Navíc podle Pence Teherán hledá zbraň, jak toho dosáhnout. Proto je nutné důrazně se Íránu postavit, pokračoval v americké protiíránské štvanici Pence. »Přišel čas, aby evropští spojenci přestali podkopávat americké sankce a stáli za námi a íránským lidem,« diktoval Evropě nadřazeně. Mezinárodní dohodu o íránském mírovém jaderném programu loni vypověděl americký prezident Donald Trump. Země Evropské unie se k tomuto kroku nepřipojily, protože to nezlepší bezpečnostní situaci na Blízkém východě, a naopak se proti vůli USA snaží dohodu zachovat v platnosti, protože ji považují za přínosnou. To zdůraznila i německá kancléřka Angela Merkelová. Washington se ale rozhodl, že to tak nenechá. ČR zastává společnou pozici v rámci Evropské unie. My chceme hledat cestu k zachování íránské dohody, protože svůj cíl plní, řekl ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček (ČSSD).

Posedlé USA

USA jsou posedlé Íránem a jsou to ony, kdo představují největší zdroj destabilizace na Blízkém východě, je přesvědčen íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Řekl to včera v Mnichově v reakci na vystoupení Pence. Vyjádřil přesvědčení, že USA se nikdy nepřenesly přes úspěch íránské islámské revoluce před 40 lety, a snaží se od té doby jeho zemi dostat na kolena. Proto ji Washington démonizuje a je jí chorobně posedlý. Pencovi také vyčetl jeho »arogantní požadavek«, aby Evropa dohodu o íránském jádru ukončila. Zaríf včera poznamenal, že trpělivost jeho země s politikou USA je jen omezená. A Evropa by podle něj mohla dělat víc, pokud jde o obchod s Íránem. Zaríf také odmítl obvinění amerického viceprezidenta týkající se íránského antisemitismu a plánů k holocaustu jako směšná a velmi nebezpečná. Na otázku o nebezpečí války s Izraelem odpověděl, že ho považuje za velké.

Americké vměšování

Pence si neodpustil ani výroky proti Venezuele. Nicolás Maduro je diktátor a musí jít, prohlásil. Všechny země světa by podle něj za jediného legitimního prezidenta Venezuely měly uznat vůdce tamní opozice Juana Guaidóa. Prezidenta samozvaného. Je načase, aby se k tomu přihlásil i zbytek světa, vnucoval se Pence, který konkrétně vybídl Evropskou unii, aby tak učinila.

Pence ve svém vystoupení také »ocenil« evropské státy, které se tvrdě staví proti plynovodu Nord Stream 2, protože prý příliš zvýší jejich závislost na Rusku.

(Dokončení ze str. 1)

Evropané vědí, kudy vede cesta

Vysoký hodnostář čínské vládnoucí strany bránil firmu Huawei a odmítl americký strach, že by telekomunikační gigant mohl tajně shromažďovat údaje a předávat je Pekingu. Člen politbyra KS Jang Ťie-čch' vyzval Evropany, aby Washington ignorovali. Čínský představitel tak reagoval poté, co Pence podle ČTK Huawei označil za hrozbu pro národní bezpečnostní systémy a nutil spojence, aby čínskou firmu vyloučili z budování pokročilých sítí 5G. Jang řekl, že »Evropané sami vědí, kde leží jejich vlastní zájmy, a tak se zdržte (Američané) poučování«. Obvinil USA, že v této věci prosazují své vlastní zájmy. Huawei úzce spolupracuje s Evropou. Evropané velmi dobře vědí, kudy vede moudrá cesta, aby pokročili dál, soudí Jang.

Dal rovněž najevo, že Čína nemá zájem připojit se k nějaké širší verzi smlouvy o zákazu raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Tu tento měsíc vypověděly nejprve USA, na základě toho i Rusko. Jang řekl, že smlouva INF by měla zůstat zachována, ale »Čína rozvíjí své vojenské schopnosti v přísném souladu s potřebami své obrany a nikoho neohrožuje, a proto se stavíme proti tomu, aby se smlouva INF stala vícestrannou«.

Protiruská Merkelová

Merkelová připomněla, že po skončení studené války panovala v Evropě naděje, že se vztahy s Ruskem dlouhodobě zlepší, což se nestalo. Zvláště v posledních několika letech se podle ní výrazně zhoršily. Odsoudila připojení se Krymu k Rusku na základě právoplatného referenda a »ruské zapojení do bojů na východní Ukrajině«. Před 600 účastníky konference také řekla, že Rusko léta porušovalo smlouvu INF, jejímž cílem byla primárně bezpečnost Evropy - proto je nadcházející konec smlouvy po rozhodnutí USA zahájit půlroční proces odstoupení od dohody velmi špatnou zprávou pro kontinent. Krok Washingtonu má ale za pochopitelný. Změna vztahu s Ruskem i další hrozby podle ní ukazují, jak potřebný je i dnes pakt NATO, o němž mluvila jako o stabilizační kotvě v bouřlivých dobách. Zopakovala německý cíl do roku 2024 zvýšit výdaje na obranu na 1,5 % HDP. Poznamenala, že nejde jen o posilování výdajů na obranu. Zásadní pro bezpečnost je podle ní také navýšení rozvojové pomoci. Na rychlejší zvyšování obranných výdajů naléhají především USA. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov mj. na konferenci prohlásil, že Evropská unie by se neměla od Washingtonu nechat tlačit do nesmyslné rivality proti Rusku.

(ava)