Ministerstvo práce neplní cíle, které si samo stanovilo

Ministerstvu práce a sociálních věcí se nedaří dotáhnout plánované změny, které mají zlepšit úroveň sociálních služeb. Jde přitom o cíle, které si samo vytýčilo. Důvodem je i chybějící novela zákona o sociálních službách. Vyplývá to z výsledků prověrky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

V kontrolovaném období let 2015 až 2017 se podle kontrolorů nedařilo plnit dlouhodobé vize, které jsou popsány v Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 až 2025. Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření, v době kontroly se resortu 14 z nich nepodařilo dosáhnout. Mezi opatřeními, která měla být splněna, bylo například zvýšení podpory neformálním pečovatelům, legislativní vymezení kvality sociálních služeb nebo stanovení odborné způsobilosti zaměstnanců v sociálních službách.

Připravovaná novela zákona o sociálních službách, která má mimo jiné sladit právní úpravu s dosavadní praxí či stabilizovat financování sociálních služeb, měla podle NKÚ nabýt účinnosti původně už v dubnu 2017. Dosud ale přijata nebyla. MPSV v reakci uvedlo, že je pro něj zajištění kvalitních sociálních služeb zásadní, zavázalo se předložit novelu do konce roku. Přiznává, že většina cílů je vázána právě na předložení zmíněné novely, věcného záměru o sociálních pracovnících a dalších legislativních úprav, které nebyly vládou nebo Parlamentem ČR v předchozím volebním období schváleny.

Hrozí, že novela se nestihne projednat

Podle stínové ministryně práce a sociálních věcí KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové nález NKÚ nepřinesl nic nového. »Stav v oblasti sociálních služeb samozřejmě známe a víme, že se dostáváme do velmi složité a problémové situace především v oblasti jejich financování. Naděje jsme vkládali především do novely o sociálních službách, o které hovoří i nález NKÚ, bohužel na MPSV se neustále odkládá a obáváme se, že se tato zásadní novela vůbec nestihne projednat,« reagovala Aulická na nález NKÚ pro Haló noviny.

Připomněla, že komunističtí poslanci požadovali po vedení resortu změny ve financování sociálních služeb, protože současné legislativní nastavení této oblasti vytváří mnoho problémů především krajům. »Většina krajů nedostává peníze, které potřebují na financování sociálních služeb a i pro letošní rok se bavíme zhruba o třech miliardách korun, které chybí napříč Českou republikou,« uvedla poslankyně. Navíc informace ze strany MPSV, ale také ministerstva financí, podle ní naznačují, že dofinancování bude opět nulové a kraje to budou muset uhradit ze svých rozpočtů. »To je samozřejmě dlouhodobě neudržitelný stav, poskytovatelé ‚bombardují‘ kraje, aby ty peníze dostaly v co největším počtu, kraje jim však už nemají z čeho ty peníze dávat,« dodala Aulická. Je podle ní nejvyšší čas přestat se zaobírat méně podstatnými věcmi a soustředit se především na to, aby sociální služby byly kvalitní, aby se zjednodušila administrativa a aby se našlo dostatek financí především na mzdy pro pracovníky.

Vláda schválí zvýšení peněz, ty ale nedá

Stále přetrvávajícím problémem je podle NKÚ nedostatek sociálních pracovníků. »K řešení situace by mohl přispět zákon o sociálních pracovnících. Ani ten však dosud nebyl přijat,« podotkli kontroloři. Ministerstvo oponuje, že nedostatek sociálních pracovníků je reflexí stavu českého trhu práce. »V tomto ohledu MPSV realizuje několik kroků, například od ledna 2018 se zvýšily platové třídy, za poslední tři roky se zvýšily platy sociálních pracovníků cca o 35 procent. Díky tomu se počet sociálních pracovníků stabilizoval a nyní nedochází k úbytku,« reagovalo MPSV.

Podle Aulické je však problém v tom, že na schválené zvýšení platů nejsou peníze. »Vláda sice schválí určité zvýšení, ale následně už nedokáže dát odpovídající finance, což je velký problém,« uvedla.

Kontroloři ministerstvu vytkli také to, že nezavázalo kraje k tomu, aby nevyužité dotace vracely. Podle NKÚ se pak nevyužité dotace v dalším roce staly součástí rozpočtů krajů a MPSV tak nemohlo zkontrolovat, na co je příjemci ve skutečnosti použili. »V součtu se jednalo o více než 90 milionů korun,« uvedl NKÚ.

Podle ministerstva je to ale vše v souladu s platnou legislativou. Jde podle něj o peníze, které dostaly kraje od poskytovatelů až po skončení dotačního roku. »Všechny prostředky, které byly krajům navráceny v průběhu dotačního roku a které kraje nedokázaly rozdělit, byly MPSV vráceny,« uvedlo ministerstvo. Podotklo, že 90 milionů korun je v konečném důsledku pouze 0,32 procenta z 28 miliard korun, které kraje dostaly v letech 2015 až 2017.

