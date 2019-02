Ilustrační FOTO - Pixabay

Zbraň proti kůrovci

Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy. Počítá s tím poslanecká novela zákona reagující na kůrovcovou kalamitu, kterou vláda podpořila.

Vlastníci lesů tak budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde již kvůli kalamitě nejsou efektivní. Kapacity na těžbu by se pak mohly soustředit do míst, která ještě jde zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly být i pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic.

O nezbytných opatřeních by mohlo ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva by nemělo podle novely odkladný účinek.

Ministerstvo počítá s tím, poslanci novelu přijmou v prvním čtení a nová pravidla začnou platit před začátkem jara, kdy se dá očekávat zvýšený výskyt lýkožrouta. Pokud se tak stane, novela by mohla začít platit v březnu.

O poslanecké předloze, kterou podepsala skupina členů dolní komory za ANO, KSČM, ČSSD, ODS, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, rozhodne Parlament.

