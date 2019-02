Livniová končí v politice

Dlouholetá izraelská poslankyně a někdejší ministryně spravedlnosti a zahraničí Tsipi Livniová oznámila, že odchází z politiky. Šedesátiletá politička, která bývá označována za nejmocnější političku v historii Izraele po Goldě Meirové, už nebude kandidovat v dubnových volbách.

Nechce, aby její strana Pohyb ubrala voliče levicově-centristickému bloku. Podle průzkumů totiž Livniové strana nemá v dubnu šanci se do parlamentu dostat. »Odcházím z politiky, ale nedovolím, aby zmizela naděje na mír v Izraeli,« uvedla Livniová, která měla před pěti lety na starost mírová jednání s Palestinci. Dodala, že její strana nemá dostatečnou podporu, aby mohla sama prosadit své politické vize. Podle místních médií se Livniová neúspěšně snažila uzavřít předvolební koalici s některou z centristických stran.

Dlouholetá izraelská poslankyně a někdejší ministryně spravedlnosti a zahraničí Tsipi Livniová. FOTO - wikimedia commons

Volebního spojence strana Pohyb ztratila na přelomu roku, když její partner levicová Strana práce ohlásila rozpad Sionistického svazu. V ten se obě strany spojily před minulými volbami, v nichž v roce 2015 získaly společně 24 ze 120 poslaneckých mandátů a byly po vládním Likudu druhou nejsilnější parlamentní formací. Podle nynějších průzkumů by strana Pohyb nezískala ani procento hlasů a nedosáhla by tak na minimální práh pro vstup do parlamentu (3,25 %).

Mír je sprosté slovo

Livniová také uvedla, že celou svou politickou kariéru věřila v mír s Palestinci a že v poslední době jí připadá, že mír je v Izraeli sprosté slovo. »Oddělení Palestinců je klíčové pro zachování státu Izrael,« zopakovala své přesvědčení, že nejlepším řešením jsou dva státy (izraelský a palestinský).

V čele ministerstva zahraničí stála Livniová v letech 2006-09 jako teprve druhá žena v čele izraelské diplomacie (právě po Goldě Meirové). Předtím byla několik let ministryní spravedlnosti, kterou se znovu stala v březnu 2013 v Netanjahuově vládě a byla jí do prosince 2014.

Rozhodnutí Livniové hned komentovali někteří poslanci, například Amir Perec označil její odchod za »ztrátu pro demokratický tábor v Izraeli«.

(rj)