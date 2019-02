Sparta vydřela vítězství na Dukle

Fotbalisté Sparty v dramatické dohrávce 21. kola první ligy zvítězili na hřišti Dukly 3:2 a poskočili na třetí místo tabulky o skóre před Ostravu. Skóre na Julisce už ve třetí minutě otevřel domácí Branislav Miloševič, chvíli poté vyrovnal Guélor Kanga. V 65. minutě si Dominik Plechatý vstřelil vlastní gól, na který opět brzy odpověděl Ondřej Zahustel. V 83. minutě zápas rozhodl Benjamin Tetteh. Dukla zůstala poslední o skóre za Karvinou.

Domácí začali výborně a už ve třetí minutě favorita zmrazili vedoucím gólem. Miloševič napřáhl z dálky a výstavní ranou k tyči přehodil brankáře Nitu. Dukla proti letenskému soupeři skórovala po 509 minutách. Nita o chvíli později zabránil druhému zásahu, když zblízka vychytal volného Podaného.

Sparta, za kterou poprvé nastoupila i švédská zimní posila Karlsson, ve 12. minutě vyrovnala. Po Sáčkově průniku do pokutového území se od Kozmy míč odrazil k nepokrytému Kangovi a ten se prosadil tvrdou ranou k tyči.

Duklu rychle inkasovaný gól nepoložil a se Spartou ve zbytku poločasu držela krok. Domácí Souček z voleje vypálil nad břevno, na druhé straně branku netrefili Tetteh ani Kanga.

Domácí i druhý poločas začali lépe a v 56. minutě se znovu ujali vedení. Tetour našel v šestnáctce Gonzáleze, jehož střelu si Plechatý srazil do vlastní branky. Hostující fanoušci pak začali skandovat "Ščasný ven".

Sparta i podruhé rychle odpověděla. V 64. minutě si na Sáčkův přímý kop naskočil Zahustel a umístěnou hlavičkou překonal brankáře Radu. Brzy nato mohl otočit skóre Tetteh, ale samostatný únik zahodil a trefil jen gólmana Dukly.

Tetteh si spravil chuť v 81. minutě, kdy si naskočil na Hanouskův centr a od domácí obrany dostal spoustu času i prostoru k přesné hlavičce. Ghanský útočník dal desátý ligový gól v této sezoně.

Sparta porazila dejvického soupeře poosmé z posledních devíti utkání v nejvyšší soutěži a navázala na úvodní výhru 1:0 nad jiným pražským týmem Bohemians 1905.

Roman Skuhravý (trenér Dukly): »Do zápasu jsme vstoupili výborně, krásným gólem jsme se dostali do vedení 1:0. Hned následně jsme měli nádherný přechod do útoku, škoda, že to Podaný nedal na 2:0. Dneska výkon z naší strany byl hodně zajímavý, byly tam hodně silné pasáže. Vždycky když to vypadalo, že máme zápas pod kontrolou, tak jsme udělali chyby, které pramení z přemíry snahy, možná z nezažití systému. Když jsme se dostali na 2:1, tak jsem věřil, že Sparta nemá náboje na to, aby nás ohrozila. Bohužel jsme dostali dva góly ze středu hřiště. Teď jsme trochu smutní z toho výsledku, na druhou stranu výkon byl hodně zajímavý. Je to zkouška, jestli jsme dostatečně odolní. Věřím, že když odehrajeme takový zápas se Spartou, nemůžeme mít problém v dalších zápasech. Body jsou pro nás důležité, ale my se rozhodli, že rozvoj hráčů a způsob hry jsou pro nás zcela zásadní.«

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): »V zápase Dukly s Baníkem jsme viděli, že po zimní přestávce hrají jinak než na podzim a že to bude těžké. Takže jsem hrozně rád, že jsme to otočili. Dukla dala první gól, který myslím, že už se Miloševičovi nepovede. V době, kdy jsme vyrovnali a měli ten zápas rozhodnout v první půli, tak se to nepodařilo. Závěr poločasu jsme nedohrávali optimálně. Začali jsme podobně druhý a darovali zase soupeři po hrubé chybě druhou branku. To bylo samozřejmě složité. Dneska tam byly pasáže, které byly lepší než v zápase s Bohemkou. Na druhou stranu jsme s Bohemkou nedostali gól a tady jsme udělali chyby v defenzivě. V první řadě jsem spokojený s tím, že jsme dvakrát naplno bodovali. To je v tuto chvíli nejpodstatnější, protože jsme na podzim několik posledních zápasů nevyhráli. Věděli jsme, že po té přípravě musíme v první řadě bodovat. Věřím, že s těmi body budou přicházet i lepší a lepší výkony.«

Dukla Praha - Sparta Praha 2:3 (1:1)

Branky: 3. Miloševič, 56. vlastní Plechatý - 12. Kanga, 64. Zahustel, 81. Tetteh. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Adam (video). ŽK: Koval, Kozma, Ostojič, González - Zahustel. Diváci: 6122.

Dukla: Rada - Kozma, Raspopovič, Ostojič - Miloševič, Krunert, Koval (71. Holenda), González (84. Holík), Souček - Tetour (87. Djuranovič), Podaný. Trenér: Skuhravý.

Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Karlsson (74. Čivič), Kanga (60. Hašek), Chipciu (57. Hložek) - Tetteh. Trenér: Ščasný.

1. Slavia 21 17 1 3 50:18 52 2. Plzeň 21 15 4 2 32:16 49 3. Sparta 21 11 5 5 34:18 38 4. Ostrava 21 11 5 5 28:17 38 5. Jablonec 21 11 4 6 42:21 37 6. Zlín 21 9 3 9 27:26 30 7. Liberec 21 7 7 7 22:19 28 8. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27 9. Mladá Boleslav 21 7 5 9 39:37 26 10. Opava 21 7 4 10 29:33 25 11. Teplice 21 7 4 10 21:29 25 12. Příbram 21 6 5 10 27:49 23 13. Olomouc 21 6 4 11 19:34 22 14. Bohemians 1905 21 4 7 10 18:29 19 15. Karviná 21 4 4 13 25:40 16 16. Dukla 21 4 4 13 18:38 16





