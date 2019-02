Matení pojmů ve prospěch Izraele

Francouzský konzervativní filozof Alain Finkielkraut se stal terčem údajně antisemitských urážek na okraj sobotní demonstrace hnutí žlutých vest v centru Paříže.

Několik demonstrantů pochodujících po jedné z pařížských tříd rozpoznalo intelektuála a podle televizních záběrů na něj křičeli, že je »špinavé sionistické hovno« a »velké sionistické hovno.« Devětašedesátiletého filozofa pak vzala pod ochranu policie.

Na začátku protestů v polovině listopadu, Finkielkraut vyjádřil hnutí solidaritu a sympatie. Ale v rozhovoru zveřejněném v sobotním vydání deníku Le Figaro kritizoval vůdce hnutí, podle něj »arogance změnila své sídlo«.

Sobotní incident vyvolal vlnu rozhořčení, odsuzování údajné antisemitské povahy urážek a i vyjádření podpory pro intelektuála.

Ministr vnitra Christophe Castaner označil scénu za prostě netolerovatelnou.

Francouzský konzervativní filozof Alain Finkielkraut. FOTO - wikimedia commons

Nicméně demonstranti vinili filozofa ze sionismu a v tom byli v naprostém právu. Filkielkraut se dožaduje židovské domoviny a to získané jakýmkoli způsobem, tedy i agresí a okupací, nejlépe trvalou okupací. Antisemitismus hlásá nenávist k židům, což je podle francouzské levice úplně něco jiného než antisionismus. Směšování obou pojmů je dílem izraelské a americké propagandy, které jakoukoli kritiku všeho, co se týká židů, považuje za antisemitismus. Rezoluce Valného shromáždění OSN číslo 3379 označila v roce 1975 sionismus za jednu z forem rasismu a rasového útlaku. Po velkém nátlaku americké židovské lobby byla rezoluce v roce 1991 revokována. Hovořilo se tehdy o značných úplatcích představitelům rozvojových zemí, aby změnili stanovisko ve prospěch Izraele.

Matení pojmů se daří tak úspěšně, že mu podléhají i politici. Nebo se tváří, že podléhají, aby prosazovali své zájmy. »Napadení Alaina Finkielkrauta je nenávistný a šokující čin, který ukazuje snahu antisemitské krajní levice infiltrovat hnutí žlutých vest,« usoudila například Marine Le Penová, která vede francouzskou krajní pravici.

Alain Finkielkraut, představující se jako »vypjatý zastánce národní identity«, tedy sionista, patří k nejvýznamnějších strůjcům mediálních polemik ve Francii. Vzešel z levice, ale kritici jej považují za »neoreakcionáře«. Od ledna 2016 je členem prestižní Francouzské akademie.

Incident z minulé soboty měl své pozadí, jen dva dny před tím vydalo čtrnáct politických stran provolání proti antisemitismu ve Francii poté, co ministerstvo vnitra zveřejnilo údaje o růstu antisemitských útoků v loňském roce o 74 %. Naposledy se objevil hákový kříž na podobizně Simone Veilové, význačné francouzské a evropské političky, která byla ve věku 15 let deportována do koncentračního tábora v Osvětimi, a na výkladu jedné pařížské restaurace se objevil nápis »Juden«, kterým nacisté označovali židovské podniky. Tyto projevy antisemitismu si zaslouží tvrdé odsouzení, ovšem projevy sionismu a jeho představitelů také.

(jo, čtk)