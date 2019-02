Ilustrační FOTO - Pixabay

Napočtvrté úspěšně

Mexický herec Jorge Antonio Guerrero se bude moci o nadcházejícím víkendu v Los Angeles zúčastnit slavnostního předávání filmových cen Oscar, protože mu americké úřady po trojím odmítnutí nakonec přece jen udělily vízum.

Oznámil to minulý čtvrtek list Los Angeles Times. Guerrero ztvárnil roli ve snímku Roma, který v lednu získal deset nominací na Oscara.

Dostat oprávnění ke vstupu do USA mu na americkém velvyslanectví v mexickém hlavním městě pomohla společnost Netflix, distributor oceněného filmu. Předávání cen se Guerrero zúčastní spolu s režisérem Alfonsem Cuarónem a představitelkou hlavní ženské role Yalitzou Apariciovou.

Jedenatřicetiletý Guerrero hraje v černobílém dramatu přítele dívky, která pomáhá v domácnosti ve středostavovské rodině ve čtvrti Roma v mexické metropoli v 70. letech minulého století. Apariciová má šanci získat Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli, Roma by mohla zvítězit mimo jiné i v kategoriích nejlepší film a nejlepší neanglický film. »Přinesl jsem jim dopis s pozváním do USA, který si ani nechtěli přečíst. Při dalším pokusu mi řekli, že tam jedu pracovat, odpověděl jsem, že ne. Třetí pokus ani nestojí za zmínku,« popsal Guerrero neúspěšné schůzky na americké ambasádě. Po zdárné intervenci Netflixu herec podle losangeleského listu zářil spokojeností. Kvůli odepření víz se Guerrero nemohl v lednu v Los Angeles účastnit předávání Zlatých glóbů. Snímek Roma získal dvě tyto filmové ceny - za nejlepší neanglicky mluvený film a pro nejlepšího režiséra. Ani to ale na dost dlouho nezastavilo amerického úředního šimla.

(čtk)