Trosky primátora Hřiba

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odmítl převzít záštitu nad akcí Českého svazu bojovníků za svobodu, svazu nezapůjčí dokonce ani sál. ČSBS chtěl na Staroměstské radnici uspořádat akci k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem. Hloupé argumenty pana Hřiba svědčí o tom, že ani zdaleka nedosahuje na primátorský řetěz. Toho by měl být hoden člověk, který vyznává hodnoty míru a lidského života. Který ví, zvlášť v dnešní době, jak důležité je připomínat si, kam nástup fašismu a nacismu dovedl svět. Člověk, pro něhož by měla být čest vzpomenout obětí druhé světové války i hrdinů, kteří bojovali za mír.

Pirátský primátor však očividně vyznává jiné priority a vzory. Za jím plánovanou úpravu části smlouvy mezi Prahou a Pekingem již sklízí potlesk z Tchaj-wanu. Není divu. Současná pražská koalice se totiž rozhodla odstranit ze smlouvy, podepsané městem v roce 2016, pasáž, v níž je deklarován souhlas s politikou jedné Číny, která je zároveň oficiálním stanoviskem ČR. Krátkozraký pohled na zahraniční i domácí politiku určitě není to, co bychom od primátora čekali. Bourání slovem i bagrem toho, co bylo vybudováno, by nemělo být necháno bez povšimnutí.

A týká se to i jiné pražské záležitosti. Demoliční bagr v těchto dnech likviduje budovu Transgasu nad Národním muzeem, o jejíž záchranu usilovala laická i odborná veřejnost, které si je vědoma cenné hodnoty této budovy. Stavební úřad městské části Praha 2 však demolici budovy povolil a k jeho rozhodnutí nikdo v zákonné lhůtě nevznesl námitek. Lhůta uplynula 29. ledna letošního roku.

Uvidíme, zda v troskách, kromě Transgasu, původní smlouvy mezi Prahou a Pekingem i úcty k objektivní historii, nezůstanou i předvolební vábničky politických stran pražské koalice.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha