Dědičný hřích

Víte, co je to »dědičný hřích«? Opakujete si Bibli? Ale není třeba v ní listovat. I dnes máme své »dědičné hříchy«, pokud jsme se nedistancovali od své minulosti a ještě nepředčili současné vítěze v nenávisti, tak jako to udělal europoslanec poslanec Štětina. Ta minulost, tedy předlistopadová, pochopitelně, i když jsme nebyli předsedy vlády, jako pan doktor Čalfa, předsedy stranických organizací, jako... raději nejmenovat, hráli nespočet »uvědomělých straníků«, přejímali Státní ceny Klementa Gottwalda či byli členy občanských výborů, nás, pokud jsme neprohlásili, že všechno bylo účelové, tedy naoko, že i tu »červenou knížku« jsme přijali jen proto, abychom se mohli dosáhnout na nějakou vyšší funkci, dožene. A není zbytí. »Dědičný hřích« horší než utržení jablka v ráji je tady.

Dotkl se i Svazu bojovníků za svobodu. Ten se totiž rozhodl ohodnotit jednoho poslance, který se podílí na protifašistické činnosti organizace. Je to jeho právo. Proč ne? Také jiné organizace vyznamenávají, vyzvedávají básníky, kteří uštvali v pomnichovském období Karla Čapka či veřejně hlásali antisemitismus, v jednom centrálním muzeu na významné místo umisťují příběh bratří Mašínů, aby ho do sebe vsákly »malé rozcuchané děti«, nechávají si vytisknout poštovní známku s portrétem muže, jenž »má své vroubky« z okupace nacisty, jež vzhledem ke svému nízkému nákladu bude mít cenu zlata, atd. To se ovšem smí. Stejně jako mlčet, když jinde jsou glorifikováni banderovští zločinci.

Jde mi však o důsledek. Svaz bojovníků za svobodu má být za svůj postoj postižen, za rozhodnutí, které je plně v jeho kompetenci. Budou mu odmítnuty či kráceny příspěvky na činnost, nebo už odmítnuty jsou, nebudou moci v sálech našich měst a obcí vykonávat své akce, ač členové Svazu se podíleli nasazením vlastního života na našem osvobození. Tak dnes, jak to dokonce hlásí do světa, rozhodují v mnoha místech »demokratické« radnice. Při tom všem nadacím a podnadacím, tzv. nevýdělečným organizacím, jež živí stovky lidí a umožňují jim zbohatnout, aniž to nějak pomůže společnosti, příspěvky budou dány. Prý jejich činnost na rozdíl od té zmíněného svazu je v zájmu svobody a demokracie.

A pak, že neexistuje »dědičný hřích«.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice