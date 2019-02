Přidat lidem peníze

Těsně před vstupem do pražského hlavního nádraží, tedy Wilsonova (nevím, zda mu ještě děkovat za svobodu v roce 1918, když prý bylo chybou se odtrhnout od Rakouska), je stěna oddělující cestu od zeleně polepena plakáty jakéhosi Hladíka s heslem: »Přidat lidem peníze.« Jistě velmi přitažlivé heslo, kdo by to nechtěl. Ten pán je politicky neidentifikovatelný. Neuvedl zatím svou politickou značku. Nemyslím, protože si ke své agitaci vybral park před nádražím, lidově po převratu zvaný »šervůd«, že patří mezi pokračovatele Robina Hooda z hrabství Nottinghamshire. Spíš další kandidát na europoslance se rozhodl prezentovat právě zde. I svou fotografii tu zveřejnil.

Tak víme, že v květnu můžeme za svého poslance do Evropského parlamentu zvolit právě jeho, protože Hladíkův program je jasný. Je zřejmě movitý nebo movitá je strana, která ho navrhuje (nevěřím, že je to »sám voják v poli«, který blaží po Bruselu). Proč? Protože je schopen »přidat lidem peníze«. Tento stát na to nemá, podnikatelé jakbysmet. Takže ve hře je soukromý kapitál, nebo našel ještě jiné řešení?

To, co slibuje, mně připadá trochu pirátské, i když Piráti se ke každému svému hloupému nápadu veřejně hlásí, tedy alespoň poslanci Ferjenčík či Michálek.

Kde by vzal peníze, se můžeme jen domnívat. Možná, že by zrušil armádu (to je ovšem nesmysl, protože, kdo by pak jezdil na mise?), možná by pan Hladík zastavil přísun prostředků na školy (ať si každý svou školu platí ze svého), možná na zdravotnictví (víte, kolik by se ušetřilo, kdybychom přestali dávat peníze na zdravotnictví a nechali to na aktivitě léčitelů a soukromníků!), atd. Co by tedy udělal pro naplnění svého programu, zatím nevíme, ale věřím, že každý z nás, který přejde kolem jeho propagačních letáků, návrh uvítá. Vždyť by byl sám proti sobě, kdyby nechtěl peníze. A kde zmíněné peníze vzít, nechá na panu Hladíkovi a jeho politických souvěrcích. Oni si jistě poradí. Jen nevím, kdy nám sdělí, čí je to »přitažlivý« nápad. Jistě nebudeme zklamaní.

Petr KOJZAR