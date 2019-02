Ilustrační FOTO - Pixabay

Potřeboval by ledovou sprchu?

Pokud březnový sjezd ČSSD nezvolí ministra zahraničí Tomáše Petříčka místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu.

»Nechci teď předjímat, jak sjezd dopadne, nicméně já bych sám asi zvažoval, jestli budu setrvávat na pozici ministra zahraničních věcí,« uvedl Petříček na dotaz, jak by zareagoval na nezvolení místopředsedou strany.

Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vostrá se nad Petříčkovým přístupem podivila. Připomíná jí vydírání malého děcka. »Já chci, dejte mi funkci! Petříček chce být místopředsedou ČSSD, jinak pouvažuje o odchodu z ministerské židle. Mladý muž pozapomněl, že každý je nahraditelný. Když se vztekalo dítě, tak jej babičky trochu pokropily studenou vodou. U Petříčka by to chtělo přímo ledovou sprchu. Koneckonců není třeba se stresovat, odchod Petříčka by zajisté nebyla nenahraditelná ztráta,« řekla Haló novinám Vostrá.

Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vostrá.

Petříček dlouhodobě čelí kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana, který na sjezdu ČSSD promluví jako host. Šéf diplomacie ale nepředpokládá, že by vystoupení prezidenta mohlo jeho šance na zvolení nějak ovlivnit. »Myslím, že sociální demokracie by si neměla nechat mluvit od nestraníků do toho, jaké je naše vnitřní rozhodování,« komentoval Zemanovo chystané vystoupení Petříček.

V případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě razantněji postupovat vůči hnutí ANO. Podle Petříčka by ČSSD neměla usilovat o setrvání ve vládě za každou cenu.

(ste)