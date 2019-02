Ilustrační FOTO - Haló noviny

Už 16 států USA zažalovalo »zloděje« Trumpa

Koalice 16 amerických států v čele s Kalifornií zažalovala rozhodnutí vlády prezidenta Donalda Trumpa vyhlásit stav nouze ve snaze opatřit peníze na stavbu zdi na hranici Spojených států s Mexikem.

»Jak jsem předpokládal, 16 států vedených většinou demokraty hlásajícími otevřené hranice a radikální levicí podalo žalobu,« napsal v reakci na Twitteru Trump.

Žaloba, podaná u federálního soudu v Kalifornii, uvádí, že prezidentovo nařízení porušuje dvě ustanovení ústavy: jedno vymezuje legislativní postupy a druhé dává Kongresu poslední slovo ve veřejných financích.

Tvrdí také, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti porušilo zákon o ochraně životního prostředí tím, že nevypracovalo dopadovou studii ohledně důsledků stavby zdi na přírodu v Kalifornii a Novém Mexiku.

Jeho vlastní krize

Donald Trump podle žalobců »uvrhl zemi do své vlastní ústavní krize«.

Podání žaloby v předstihu oznámil generální prokurátor Kalifornie Xavier Bercerra, který stejně jako většina zastupitelů nejlidnatějšího amerického státu patří k demokratické opozici. Trump podle něj »nesmí krást peníze Američanům a americkým státům, které jim uvolnil Kongres«.

Vedle Kalifornie žalobu podávají státy Colorado, Connecticut, Delaware, Havaj, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nové Mexiko, New York, Oregon a Virginie.

Kalifornie napadá Trumpa u soudu opakovaně. Bercerra už podal přinejmenším 45 žalob proti vládě, poznamenala agentura AP.

Trump vyhlásil stav nouze v pátek v naději, že mu to umožní získat peníze na stavbu zdi i v situaci, kdy mu Kongres financování v požadované výši odepřel. Kongres nemůže podle ústavy prezidentovo rozhodnutí zrušit, ale může hlasováním rozhodnout, že existující stav nouze končí. Takové rozhodnutí může prezident vetovat, ale Kongres může veto přehlasovat dvoutřetinovou většinou. Příslušná rezoluce se už podle listu The New York Times připravuje ve Sněmovně reprezentantů.

Bez pádného důvodu

Vedle demokratických členů Kongresu s prezidentovým postupem nesouhlasí ani část republikánů. Obávají se, že nynějšího precedentu, kdy hlava státu vyhlašuje tak mimořádné opatření bez pádného důvodu, by mohli zneužít budoucí demokratičtí prezidenti.

Podle listu The Washington Post prezidentovo páteční rozhodnutí už během víkendu zažalovalo několik nevládních organizací, například Středisko pro biodiverzitu, Hraniční síť pro lidská práva, Občané pro odpovědnost a etiku nebo Americká unie občanských práv. Všechny argumentují tím, že hlava státu v rozporu s ústavou obchází Kongres.

Sanders to zkouší znovu

Nezávislý vermontský senátor Bernie Sanders, který oficiálně oznámil, že se znovu uchází o křeslo prezidenta Spojených států, se k Trumpově dalšímu excesu také vyjádříl. A to v souladu s postojem demokratů. Do voleb v roce 2020 chce totiž opět vstoupit jako prezidentský kandidát demokratů, o což neúspěšně usiloval již v roce 2016, kdy ho ve stranických primárkách porazila bývalá první dáma a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová.

»V kampani v roce 2016 jsme zahájili politickou revoluci a nyní je čas s revolucí pokročit,« řekl již 77letý Sanders ve vermontském rozhlase.

Americká média nicméně poznamenávají, že Sanders do boje o demokratickou nominaci nevstupuje oproti roku 2016 jako podceňovaný soupeř, patří naopak k nejsilnějším kandidátům. V primárkách proti Clintonové dokázal oslovit davy a především mládež, která se stala ústřední součástí jeho úspěchu. Část této levicové revoluční mládeže zahájila podporou Sanderse i svou politickou kariéru. Jako např. půvabná čerstvá 29letá kongresmanka z newyorského Bronxu Alexandria Ocasio-Cortezová, členka strany Demokratických socialistů Ameriky.

Sanders, který byl vnímán jako protiklad Clintonové, dokázal svou soupeřku navzdory její podpoře demokratickým vedením porazit v řadě klíčových států. Svůj boj do poslední chvíle nevzdával a teprve na konci června 2016 veřejně prohlásil, že v listopadových volbách bude volit Clintonovou.

V průzkumech mezi možnými demokratickými kandidáty se podle ČTK Sanders spolu s bývalým viceprezidentem Joe Bidenem, který kandidaturu stále zvažuje, a kalifornskou senátorkou Kamalou Harrisovou objevuje na prvních místech.

(rj)