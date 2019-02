Ilustrační FOTO - Haló noviny

Náklaďáky v Baghúzu

Do poslední enklávy, kterou má v Sýrii v rukou Islámský stát (IS), vjely nákladní automobily, aby odtud odvezly zbývající civilisty. S odvoláním na arabsko-kurdskou koalici (SDF), která proti IS na východě Sýrie bojuje, to oznámila agentura Reuters.

SDF chce oddělit civilisty v Baghúzu od bojovníků IS, aby mohla území obsadit a s posledními bojovníky IS skoncovat. Svědci z okolí Baghúzu podle ČTK viděli několik desítek nákladních aut blížit se k vesnici, která se nachází u irácké hranice. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) do oblasti ovládané IS vjelo 50 automobilů.

SDF zahájila rozhodující boj proti zbylým členům IS opevněným v Baghúzu 9. února. V rychlejším postupu jí brání právě přítomnost civilistů.

I v této souvislosti je požadavek kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země vzaly zpět bojovníky IS z řad svých občanů, kteří byli zadrženi v Sýrii, a postavily je před soud, absurdní, diplomaticky řečeno obtížně uskutečnitelný. Na Trumpovu víkendovou výzvu tak v debatě televize ARD reagoval německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podobně se vyjádřily i Británie a Francie.

Německý soc. dem. politik označil Trumpův požadavek přesně za »mimořádně obtížně realizovatelný«. Návrat islamistů je podle něj možný pouze v případě, že »bude zajištěno, že tito lidé tady budou ihned přivedeni k soudnímu procesu, i když budou posláni do vyšetřovací vazby.« Německý politik vysvětlil, že podmínkou takového postupu by byl dostatek informací a už zahájené vyšetřování, což ale není zaručeno.

