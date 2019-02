Beseda ilustrovala otřesný stav na současné Ukrajině

O tom, že situace v Ukrajinské republice je značně neutěšená a do demokratických poměrů má opravdu velmi daleko, se přesvědčili účastníci pondělní pražské besedy se třemi ukrajinskými hosty – bývalou poslankyní ukrajinského parlamentu Olenou Bondarenko a dvěma novináři Olegem Muzykou a Ruslanem Kocabou. Akci pořádal Klub mezinárodní politiky.

Tito tři Ukrajinci trpí za to, že si dovolili zveřejnit své názory na aktuální situaci ve vlasti, například, že v zemi probíhá bratrovražedná občanská válka. Bondarenko, které hrozí fyzická likvidace a má z toho titulu osobního strážce přiděleného ministerstvem vnitra, uvedla příklad, který vše ilustruje: zásadní zákony Ukrajiny se prohlasovávají podle pokynů z lóže zahraničních hostů, v níž sedí lidé s americkým pasem. Přitom většina přijímaných zákonů na Ukrajině je zaměřena proti zájmům občanů, doplnila. Zbídačení, které Bondarenko označila za obludné, se týká 80 procent obyvatel. Do Ruska za prací uprchly čtyři miliony Ukrajinců, další miliony jsou po Evropě. Naproti tomu se na Ukrajině roztahují oligarchové, mezi něž patří i současný prezident Petro Porošenko ucházející se znovu v prezidentských volbách o funkci. Jeho majetek se za rok podle oficiálních údajů zvětšil 82násobně!

Oleg Muzyka je našim čtenářům znám (přinesli jsme s ním rozhovor), je to jeden z přeživších masakru Oděsanů v tamním Domě odborů 2. května 2014. Jako politicky pronásledovaný získal statut politického uprchlíka v Německu, žije v Berlíně. »Takových jsou nás desetitisíce. Máme zavražděné novináře i politiky,« doplnila Bondarenko. Muzyka navštívil se svým svědectvím o Oděse (tento skandální případ s pěti desítkami upálených a ubitých dosud nebyl vyšetřen) 18 států a zúčastnil se více než 150 akcí. Jeho snahou je prolomit informační blokádu nejen o této události, od níž letos uplyne pět let.

Kocabu, jehož rod má český původ, naši čtenáři také znají. Byl odsouzen za to, že vybízel, aby muži nerukovali do bratrovražedné války. Ve vazbě strávil 524 dní. Jeho případ pokračuje, v příštím týdnu probíhá další soud. »Válka na Ukrajině může působit i na Českou republiku,« poznamenal Kocaba. Ukrajinské mocenské orgány jsou proamerické a protiruské a USA mohou tlačit na zřízení americké vojenské základny v srdci ČR, což by se neobešlo bez adekvátní ruské reakce. Proto vyzval naše občany k aktivnímu tlaku na českou vládu, aby stupňováním napětí nedošlo ke třetí světové válce. »Má současná vlast i vlast mých předků mohou nejvíce utrpět ze střetu dvou mocností,« varoval.

Opozice neexistuje

Na besedě padla otázka, jaké strany tvoří na Ukrajině opozici. Je to komunistická strana, kterou se snažila pomajdanská moc zcela zakázat, ale neúspěšně. Blokuje jí však vše, strana se nemůže účastnit voleb, nemá možnost veřejně rozvíjet své akce, předvolební kampaň apod., tedy je reálně v ilegalitě. Socialistická strana byla oloupena, nyní je to dle Bondarenko »kapesní straničkou«. A tzv. Opoziční blok se snaží přežívat, jeho parlamentní frakce je malá a alternativní návrhy, jež předkládá (například na neutralitu Ukrajiny), současným parlamentem neprojdou. Sdělovací prostředky se bojí zvát do svých pořadů opoziční politiky, aby nepřišly o licenci. Nad vším bdí ministerstvo informací, které pronásleduje všechna média, jež nejsou nakloněna současné vládě.

To, co se děje na Ukrajině, je politika unifikace a násilné ukrajinizace (například na černém seznamu nežádoucích literárních děl je i tvorba Bulgakova a Gogola), Kocaba se dokonce nebojí používat v souvislosti se současnou Ukrajinou slova genocida.

FOTO – Monika HOŘENÍ