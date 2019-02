Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nord Stream 2 je i v zájmu České republiky

Plynovod Nord Stream 2 stabilizuje ceny energie v České republice. V případě, že by plynovod nevznikl, tuzemská energie by výrazně zdražila. V rámci diskuse Institutu pro politiku a společnost o budoucnosti energetické politiky ČR to řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Prostřednictvím plynovodu bude ruský plynárenský koncern Gazprom dodávat plyn po dně Baltského moře do sousedního Německa.

Plynovod Nord Stream 2, který je již téměř hotov a zprovozněn by měl být koncem letošního roku, se vyhne území Ukrajiny. Neděla však odmítl, že by ČR využíváním plynu z Nord Stream 2 negativně ovlivnila pozici Ukrajiny. »Nyní je již 97 procent plynu, které odebíráme z Ruska, vedeno mimo Ukrajinu,« podotkl.

Ačkoliv politicky se ČR staví k výstavbě plynovodu neutrálně, z energetického hlediska je podle Neděly projekt pro stát výhodný. Plynovod podle něj zajistí stabilitu tuzemské sítě posílením různorodosti jejich zdrojů. Zdůraznil i tranzitní charakter země, z ČR bude plyn proudit do dalších evropských států.

Zhruba 1200 kilometrů dlouhé potrubí plynovodu Nord Stream 2 bude z Ruska do Německa ročně dodávat až 55 miliard metrů krychlových zemního plynu. Proti jeho výstavbě protestovaly především ty státy Evropské unie, které nové potrubí obchází stejně jako původní, od roku 2011 zprovozněný plynovod Nord Stream. Jde například o Polsko, Slovensko a další východoevropské země. Protestují proti němu i Spojené státy, které chtějí do Evropy prodávat svůj zkapalněný plyn.

Česká republika dováží přibližně 75 % své spotřeby plynu z Ruska. Ze stoprocentní závislosti na dodávkách plynu z Ruska se ČR vymanila v roce 1997 díky smlouvě s Norskem. Ruský plyn proudí do ČR přes Ukrajinu a Slovensko i dalšími alternativními trasami. Mezi ně patří jednak plynovod Gazela napojující republiku na zemní plyn z ruských zdrojů, dopravovaný do Evropy plynovodem Nord Stream po dně Baltského moře, jednak plynovod Jamal přes Bělorusko a Polsko.

