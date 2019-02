Naštěstí Putin a Si mají rozum

Do mé ordinace přicházejí pacienti, zvláště ti ze starších generací, a vyjadřují obavy z možného vypuknutí války. Ty má i moje skoro devadesátiletá babička, zvláště poté, co na svět přišel můj syn, její pravnuk. To, co se totiž děje nyní ve světě, tedy americké pokusy ovládnout svět, čemuž napomáháme i my členové paktu NATO, velmi připomíná události z třicátých let, které nakonec končily druhou světovou válkou. Tehdy nacistické Německo a státy »jeho koalice« rozpoutaly válku, která neměla obdobu v dějinách.

Nyní Spojené státy a jimi vedený Severoatlantický pakt, stejně jako tomu bylo kdysi v případě Německa, jež se pokusilo ovládnout svět, obvinily Rusko a Čínu z toho, co dělají samy. Jejich agresivita bezesporu vyvolává strach. Přitom vůbec nejde o snahu Ruska či Číny ohrožovat druhé, ale naopak o snahu Severoameričanů získat bohatá surovinová naleziště na Sibiři a v Tibetu. Vše zakryto pseudodemokratickou a tzv. lidskoprávní rétorikou. Proto se stále více peněz dává na zbraně a omezují se prostředky na jiné více potřebné programy. Je to však v zájmu především severoamerických zbrojařských firem.

Jsem lékařka. Kdyby se omezily výdaje na zbraně a věnovaly se na výzkum a výrobu potřebných léků, pak bychom dokázali zachránit statisíce lidí a vlastně i umožnili přírodě, aby si poradila s lidskou činností, která jí dosud způsobuje někdy nenahraditelné ztráty. Jenže to by pak zbrojaři měli méně zisků a mnozí generálové z NATO by ztratili svou práci. To pochopitelně americká administrativa vládnoucí z jejich libovůle a její satelity připustit nemohou. Proto musí být vybrán nepřítel.

Tím se staly především výše zmíněné mocnosti, které nejsou členy »jejich klubu«. Obvinění, která jsou nám vsugerována, neodpovídají pravdě a jsou jen vějičkou pro nevědoucí. Je třeba se totiž vždycky ptát, kdo má ve světě nejvíce základen, kdo dává nejvíce peněz na zbrojení, kdo by případnou válkou nejvíce získal? Předem podotýkám, že další světovou válkou by nezískal nikdo. To nám neřeknou. Začít by ji proto mohl jen šílenec, ale ani Putin, ani čínský Si šílenci nejsou. Uvědomují si, že vést válku proti převaze severoamerického vojenského impéria by bylo rovno sebevraždě. Možná dokonce zkázy celé planety. Toto uvědomění u Trumpa a jeho lidí postrádám. Bohužel si to myslím, i pokud jde o některé naše představitele.

Naštěstí pro nás pro všechny Putin a Si uvažují jinak. Měli bychom jim za to poděkovat.

Kateřina JIROUSOVÁ