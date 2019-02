Kdo nic neskrývá, nemusí se rozšíření pravomocí NKÚ bát

Sněmovna minulý týden v úvodním kole podpořila vládní novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by rozšiřovala kontrolní pravomoci úřadu. O rozšíření této kompetence se jedná již řadu let a stále nebyla vůle dotáhnout to do zdárného konce.

NKÚ je nezávislým orgánem České republiky, který dnes vykonává pouze kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Nyní by se jeho pravomoc rozšířila například na obce a kraje. V současné době je může kontrolovat pouze v případě, kdy subjekty hospodaří se státním majetkem.

Kontrolní pravomoc NKÚ by se podle podaných návrhů nově týkala nejen krajů a obcí, ale i statutárních měst, České televize a Českého rozhlasu. Z časových důvodů se nestihly poslat do druhého čtení všechny tři materiály, které byly navrženy a projednávaly se současně. Zatím není jasné, kdy se ke zbytku hlasování Sněmovna dostane.

Vládní novela ale odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla ODS. Předpokládám, že podobnému návrhu na zamítnutí budou čelit i zbylé dva neprojednané návrhy.

Samozřejmě, že toto rozšíření pravomocí znamená, že kontrola může být provedena, nikoliv že musí být provedena. Proto nechápu urputný boj některých starostů za to, aby tato novela nikdy neprošla. Je naivitou myslet si, že kdo nemá co skrývat, nemusí se ničeho bát. Obrátil se na mě například jeden starosta obce, kde se dělá prý to nejlepší zelí, které blahodárně působí na lidský organismus, a který málokdy prosí, ale většinou žádá, nyní tedy s prosbou, abychom použili zdravý rozum a tuto, dle jeho názoru ptákovinu, zastavili. Jedním z uvedených důvodů je ten fakt, že stát, který údajně neumí sám sebe řídit, si chce vzít další kontrolní mechanismus, aby mohl dohlížet nad samosprávou, která je pod kontrolou občanů.

Tento jeho názor bohužel opravdu, ale opravdu nesdílím. Měl jsem totiž tu smůlu, že jsem na vlastní oči viděl mnohé zázračně zbohatlé starosty a místostarosty v obcích, kde jim jejich občané stavěli slavobrány i za podpory laické kontroly zastupitelů, za různé více či méně prospěšné počiny pro obec, aniž by si uvědomovali, že byly realizovány z jejich peněz, ne z těch od starosty s přezdívkou mezi svými »pan 10 procent«.

Takže jediné, o čemž nepochybuji, je blahodárné působení kvasného procesu konzervace zeleniny. Mnohdy se ale, bohužel, projevuje i nepříliš oblíbený průvodní jev na trávicí trakt, a pak je nutno hodně větrat.

A NKÚ má za úkol provětrat zatuchlý prostor posledních desetiletí, za což budou všichni poslanci KSČM bojovat.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)