Dárek prostitutkám k MDŽ

To, s čím přišla pirátská strana, zdanit a dostat ze zdanění miliardu ročně, je něco, co jsem očekával. Jen ne od této strany. Je to »pěkný dárek« vykořisťovaným ženám před svátkem MDŽ. Ale, nakonec je to logické. Jsou mladí a většinou vychovaní novým kap-systémem a na věci nehledí morálními aspekty.

Jako komunista ani jako člověk nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se jakoukoli formou legalizovala prostituce. Prodávání vlastního, natož cizího těla k sexuálním potřebám je totálně amorální. Na tom se snad shodneme všichni. Piráti z ODS se nám a společnosti snaží namluvit, že prostituci vymýtit nelze, že je tu tisíciletí. Ano, dokud zde bude kap-systém založený na vládnutí úzké elity, která udržuje moc prostřednictvím efektivnosti zisku a vykořisťování člověka člověkem, prostituce bude hojně podporována a zároveň kriminalizována různými způsoby, tak tu bude i nadále. Lidsky nepřípustné a nehumánní je říct, že prostituce nám tím přispěje do kasy miliardu ročně, a hyenystické je dodat, že by zaplatila obědy pro 100 tisíc chudých dětí. To je vyloženě odporné. Stát nejen v tomto případě přestal být služebníkem lidu a dostává se na úroveň vykořisťovatele, parazita, kuplíře a vlastně zastává zločineckou roli. Neskutečná drzost a hlupáctví nejen od mladých, ale především pravicových politiků. Alespoň víme to, kdo jim míchá karty a kdo je instruuje při předkládání těchto nehorázných a nelidských zákonných podnětů.

Zdá se, že prostitutky si toto »řemeslo« volí vlastně dobrovolně a samy. Stát se zříká odpovědnosti a viník je tedy sama žena. Jak chceme zkvalitnit rovnost mužů a žen, když vyvíjíme úsilí, jak tyto ženy ještě více vykořisťovat a ponižovat? To je pokrytectví nejhrubšího zrna. A to nebudu rozebírat, co vše prostituci doprovází - kriminalita, drogy, citová otupělost, destrukce osobnosti, likvidace pracovních návyků, intelektuální degradace a další.

A nyní pro srovnání socialismus. Obchodování s člověkem bylo postaveno jednoznačně mimo zákon. Jednak za socialismu ženy byly nuceny si najít běžnou práci, proto neměly prakticky příležitost se prostitutkami stát. Navíc amorálnost tohoto vykořisťování sama sebe byla společensky nepřijatelná. Prostituce byla minimalizována, ale tam, kde právě vznikala poptávka, jako v hotelích, v nichž pobývali turisté ze zemí zvyklých na prostituci, se nabídka vytvářela. Proto se projednávalo v 80. letech uzákonění toho, že vyšší tresty se budou dávat právě za vytváření poptávky, ale na to už nedošlo.

Takže kdyby byla politická vůle skutečně likvidovat prostituci, tak by to určitě šlo. Ale pánové asi jsou neschopni si ženu buď sami najít, nebo touží po větším efektivnějším zisku z vykořisťování žen, pro svůj kapitálový zájem. Vidím to i jako nástrahu ženám, které se zatím z různých důvodů nerozhodly. Krásný dárek všem ženám před nadcházejícím MDŽ.

Roman BLAŠKO