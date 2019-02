Nadzvukový letoun Tu-160 s měnitelnou geometrií křídel ve výrobním závodě. Podle ruských médií se výroba těchto strojů obnovuje, první modernizovaný bombardér má vzlétnout ke zkušebnímu letu ještě letos. FOTO - wikimedia commons

Oprášení prestižního snu z minulosti

Ruský prezident Vladimir Putin při nedávné návštěvě kazaňského leteckého závodu oznámil dělníkům, že v zemi by se mohl začít vyrábět nadzvukový pasažérský letoun.

Vzápětí ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov řekl, že v tomto směru byly zahájeny projekční práce. Za základ vzali projektanti nadzvukový bombardér Tu-160, který byl vyráběn v 80. letech minulého století. Ve výrobních halách tehdy vzniklo 36 kusů, které dodnes drží službu. Nedávno například doletěly dva stroje až do Venezuely. Nyní byla v Kazani obnovena výroba modernizovaného Tu-160. Projektování civilní verze tedy nepředstavuje žádný problém ani technicky ani časově.

Otázkou však zůstává, k čemu by sériová výroba civilních nadzvukových letadel byla.

Otázka prestiže

Rozhodně by se zvýšila prestiž ruského leteckého průmyslu. Hodně to potřebuje, zatímco ruské vojenské letouny stále patří k absolutní světové špičce, civilní výroba skomírá. V konkurenci s firmami Boeing a Airbus se není co divit. Obě zmíněné firmy působí celosvětově, zákazníkům jsou schopny nabízet plný servis, od dodávky letounů, přes běžnou péči až po pravidelné prohlídky a generální opravy. To ruský průmysl nabídnout nemůže a asi ani v budoucnu nebude moci. Názorně se to ukázalo na prodejích MC-21 (SuchojSuperjet). O letouny není ve světě zájem právě kvůli nedostatečnému servisu. Ruská firma si nemůže dovolit mít po celém světě sklady náhradních dílů. Pokud by nový Tu-160 v civilní verzi uspěl, ruský letecký průmysl by se, obrazně řečeno, odrazil ode dna. V posledních dvou desetiletích přišly ruské projekční kanceláře s několika vizualizacemi nadzvukových dopravních letounů, nazvaly je »snem projektantů«.

Rychlost není rozhodující

V osmdesátých letech minulého století se do projekce a posléze výroby nadzvukových civilních strojů pustily Velká Británie, Francie, Sovětský svaz a také USA. Ty se však rozhodly vývoj ukončit s ohledem na prognózy, které preferovaly větší, i když pomalejší stroje. Prognózy se vyplnily. Sovětský Tu-144 byl v linkovém provozu jen asi osm měsíců, pak přestal létat s pasažéry, byl několik let využíván k přepravě nákladů. Lépe se vedlo britsko-francouzskému Concorde. British Airways a Air France ho provozovaly 27 let a stáhly z tratí v roce 2000 po nehodě v Paříži. Startující Concorde tehdy prorazil pneumatiku o kovový díl, který odpadl při předchozím startu z amerického stroje DC-10.

O ukončení provozu se však uvažovalo už mnohem dříve. Stroje sice byly rychlé, přes Atlantik se dostaly za tři až tři a půl hodiny, ovšem provozní náklady tak výrazně převyšovaly pomalejší letouny, že se Concordy nevyplatily. Byly projektovány v době, kdy se věřilo, že letecká přeprava zůstane výsadou movitějších zákazníků. Tomu odpovídala i cena letenek. Američané však přišli s koncepcí »zlidovění letecké přepravy«, a také jí začali uskutečňovat. Rozhodující přestala být rychlost, ale snižování výrobních a provozních nákladů a s nimi spojená cenová dostupnost letenek. Pokud ovšem s Concordy létali obchodníci, stroje zůstávaly v komerčním provozu. Ránu z milosti jim dal rozvoj komunikačních technologií. Obchodníci nemuseli nikam cestovat, spojili se například prostřednictvím videokonferencí se svými zákazníky či spolupracovníky ze své kanceláře. Hodně ušetřili, nadzvukové civilní letectví ovšem zaplakalo.

Podmínky nadále těžké

Podmínky se po letech nezměnily, vyhlídky nadzvukových dopravních letounů zůstávají nevalné. Proč tedy Rusko hodlá jejich výrobu obnovit? Podle listu Izvestija hlavně z prestižních důvodů a také proto, že armáda potřebuje nejen stíhačky, ale i civilní verze letounů rychlejších zvuku například k výzvědné službě, či jako prostředek pro elektronický boj. Nakonec i k rychlé přepravě speciálních jednotek. I tak však prý půjde o výrobu nejvýše dvou desítek kusů. Stroj nebude určen na export, pokud se neobjeví zájem velkých leteckých dopravců například z Číny. Zatím je však odezva na ruský úmysl prakticky nulová.

