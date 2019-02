Rozhovor s ukrajinským novinářem a blogerem Ruslanem Kocabou

Už víme, co radili západní politici lídrům Majdanu

Po delším čase jste opět přijel do Prahy. Co je nového ve vaší práci?

Setkal jsem se u nás s takovým problémem, že většina sdělovacích prostředků na Ukrajině je pod tvrdou cenzurou buď SBU (ukrajinské tajné služby) nebo policie, resp. ministerstva vnitra. A proto jsem se rozhodl založit internetovou platformu, kam by mohli občané zasílat mailovou poštou své podněty o korupci v nejvyšších mocenských vrstvách v naší zemi, a já bych toto na svém webu publikoval. Vymysleli jsme s kolegy svým způsobem neobvyklou formu – ta platforma se totiž nazývá Svaz blogerů Ukrajiny, zkratka SBU. Ano, vidím, že se usmíváte, je to taková slovní hříčka. Zvolili jsme záměrně stejné iniciály jako Služba bezpečnosti Ukrajiny. A zřídili jsme to tak s pomocí mých přátel ze zahraničí, aby to nikdo zevnitř Ukrajiny nemohl zablokovat.

Tedy každý nám může poslat oznámení o korupci nejvyšších vrstev nebo přímo kompromitující materiály. My to zveřejňujeme, a nijak to nepotvrzujeme ani neodmítáme, prostě my to »jen« publikujeme.

A na tuto naši elektronickou poštu se obrátil člověk, který neuvedl své jméno, ale představil se jako operativní pracovník ukrajinské tajné služby. Po Majdanu se z těchto služeb uvolnil. Napsal nám, že má k dispozici odposlechy, zvukové nahrávky rozhovorů mezi evropskými a americkými politiky na jedné straně, a vůdci Majdanu na straně druhé, zejména mezi prosincem 2013 a prvními měsíci roku 2014.

Současně nám tento člověk napsal, že pokud nahrávky nepoužijeme ke svému obohacení, zisku nebo k vydírání, tak nám je poskytne. Takové záruky jsme mu samozřejmě dali, a tak se také stalo. Ubezpečil nás, že všechny audiozáznamy je možné prověřit expertízou a potvrdit tak jejich pravost.

Je zřejmé, že tento člověk má zájem na tom, aby se to, co před více než pěti lety jako zpravodajec vyslechl, dostalo na světlo boží…

Přesně tak. To tímto sledoval. Napsal nám, že nám poskytne i další zvukové záznamy, protože má zájem, aby se jejich obsah dostal na veřejnost, aby lidé věděli, co říkali západní politici ukrajinské opozici v době Majdanu.

Jaká je to fuška, pracovat s těmito anglicky mluvenými zvukovými záznamy?

Je to docela velká práce. Uvědomte si, že se tím musíme nejdříve nějak probrat, rozšifrovat to. Kolegové, kteří ovládají anglický jazyk, to pak přeloží do ruštiny do podoby písemného přepisu a ten je na webových stránkách zveřejněn. Ale například rozhovor z 3. prosince 2013 mezi Arsenijem Jaceňukem (po Majdanu v letech 2014-2016 premiér Ukrajiny) a vysoce postaveným pracovníkem Velvyslanectví USA v Kyjevě, jenž měl na starosti koordinaci amerických poradců s opozicí, je současně doprovozen i zvukovým záznamem, takže kdo hovoří anglicky, si to může na našem webu vyslechnout a přesvědčit se přímo ze zdroje.

Proč odposlechy nepřekládáte do ukrajinštiny?

Jsme vedeni praktickými úmysly, protože ukrajinsky hovoří méně lidí ve světě, a v Evropě zvláště, než rusky. Nám jde o to, aby se k těmto záznamům dostalo co nejvíce lidí – jak z Ukrajiny, tak z celého světa. Vím, že i v České republice je mnoho lidí, kteří ovládají ruský jazyk velmi dobře.

Jaký je ohlas vašeho webu »SBU« u vás na Ukrajině?

Uvědomte si situaci, jaká u nás vládne. Běžní lidé se opravdu velmi bojí, protože jsou častým jevem různé perzekuce a násilnosti za to, že někdo projevil jiné názory, než jak žádá současná ukrajinská moc. Drtivá většina médií je pod cenzurou, jak jsem už řekl. A protože se Ukrajinci bojí, tak se o tom nehovoří, nepíše, nediskutuje. Novináři to nerozebírají, zkrátka tyto informace se v naší zemi rozšiřují těžce, ačkoli jsou společensky velmi významné.

Ale lidé mimo Ukrajinu to mohou rozvířit, nejen novináři, ale také běžní občané, politici, kteří se mohou ptát, mohou to nastolovat jako téma. Vždyť je pět let od Majdanu! Proto jsem přesvědčen, že pokud bude informace zveřejněna »z Evropy«, tím mám na mysli mimo Ukrajinu, tak se spíše dostane do dalších médií a k dalším a dalším lidem. To je náš cíl.

Každý může skočit na webovou stránku www.sbu.ua, v záhlaví je ikonka 5yearchallenge, na ni kliknout a rozvinou se jednotlivé přepisy. Zaujme i fotografie, na které jsou zachyceni dotyční západní politici, často v přítomnosti ukrajinských lídrů Majdanu, tím si je čtenáři také připomenou. V úvodu dáváme jakési shrnutí, aby ti, kteří nejsou dostatečně trpěliví, věděli, co bylo obsahem daného rozhovoru, a vypíchneme to podstatné. Poté následuje celý rozhovor, co který mluvčí přesně řekl, a datum, kdy se rozhovor uskutečnil.

Kdy jste s tímto zveřejňováním začali?

Je to čerstvé, v novém roce, a postupně každý den, nebo ob den či dva - jak to stíháme - na webových stránkách »SBU« zveřejňujeme další a další přepisy odposlechů. Děláme to zdarma, pracuje nás na tom několik lidí vlastně ve svém volném čase.

Navnaďte tedy naše čtenáře a čtenářky, jací západní politici měli nutkání vést rozhovory s tehdejší opozicí na Majdanu?

Představitelé Evropské unie – například Catherine Ashtonová (od prosince 2009 do listopadu 2014 vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), eurokomisař Štefan Füle (od února 2010 do října 2014 zastával post člena Evropské komise zodpovědného za rozšiřování EU a politiku sousedství), již zemřelý americký republikánský senátor John McCain, který také telefonoval s lídry Majdanu. V přepisech jsou odposlechy rozhovorů tehdejšího velvyslance USA na Ukrajině Geoffrey Pyatta s velvyslancem Evropské unie na Ukrajině Janem Tombiňským (v letech 2012-2016). Pyatt například 3. prosince 2013 říkal, že ještě jednou připomene opozici, že není žádoucí okupovat administrativní budovy. Blokovat práci vlády je »nepřijatelná demokratická praktika«, řekl velvyslanec USA. A doplnil, že v Bruselu nebo ve Státech by kdokoli, kdo by chtěl podobně okupovat například Kapitol, byl rychle odstraněn.

Jedenáctého prosince 2013 v rozhovoru McCaina s Vitalijem Kličkem, jednou z tváří Euromajdanu, padlo mnoho zdvořilostí: Kličko řekl, jak by rád přivítal McCaina ve svém rodném městě Kyjevě. »U nás je politická krize. My doufáme, že s vašimi zkušenostmi můžeme tento problém řešit,« vlísával se Kličko McCainovi. McCain mu podobně servilně řekl, že je vzrušen tím, co Kličko a další dělají, a pravil: »Jste vynikající lídr a já udělám vše, abych vám pomohl…« Nato mu Kličko poděkoval za odvahu a vůdcovskou roli a ubezpečil ho, že právě McCaine upevňuje mír, a že »svět se dívá a je pyšný na vaše vůdcovství«…

České čtenáře by mohly také zajímat rozhovory eurokomisaře Füleho. Ten si telefonoval 7. prosince 2013 s Tombiňským. To bylo poté, co byli na Majdanu rozehnáni studenti v prvních krutých střetech u budovy prezidentského paláce. Tito dva evropští diplomaté posoudili slib Victorie Nulandové, náměstkyně amerického ministra zahraničních věcí pro evropské a euroasijské záležitosti, přidělit Ukrajině peníze z Mezinárodního měnového fondu. Tombiňski mu říká, že Michail Saakašvili (někdejší gruzínský prezident, 2015-2016 gubernátor Oděské oblasti na Ukrajině) může vystoupit na Majdanu, Füle reaguje »ó, bože«. Diplomaté také probrali příjezd zahraničních »specialistů« na Majdan. Tombiňski se dozvěděl, že již v té době byli v Kyjevě přítomni někteří »gruzínští a srbští odborníci«, kteří už pomáhali opozici, »jak řešit konflikt«. Füle v rozhovoru připustil, že je to velmi nebezpečný scénář a že »jim dají to, co chtějí dostat«.

Myslím si, že jsou to vysloveně unikátní dokumenty, které poodhalí čtenářům, jaké amorální a cynické vášně vstoupily do ukrajinské reality. Tyto záznamy by neměly zůstat bez pozornosti vás jako deníku i vašich čtenářů, a věřme, i čtenářů z celé Evropy.

Monika HOŘENÍ