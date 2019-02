Klopp: Zápas nehodný Ligy mistrů

Fotbaloví fanoušci v úterý večer posmutněli, protože ani v jednom z úvodních osmifinále Ligy mistrů branku neviděli. Na Anfield Road se rozešel ve šlágru smírně 0:0 FC Liverpool s Bayernem Mnichov a Olympique Lyon uhrál doma stejný výsledek s FC Barcelona.

Liverpool byl většinu zápasu aktivnější, ale výrazný tlak si dokázal vytvořit jen v závěru prvního poločasu. »Takový výsledek jsme si nepřáli. Nevybavuji si, že by po přestávce byly na obou stranách nějaké šance. Z tohoto pohledu to nebyl zápas hodný Ligy mistrů,« řekl kriticky kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. »Mohli jsme hrát lépe a měli jsme hrát lépe. Ale už to nezměníme. Co se ale výsledku týče, tak před odvetou je naprosto v pohodě, i když to mohlo být lepší,« dodal.

Sterilní ofenzíva

Bayern dokázal jako první tým od října a po 11 zápasech ubránit na Anfield Road ofenzivní trio Liverpoolu Salah, Mané a Firmino. »Nevzpomínám si na moc klubů, které by tady neprohrály a ještě udržely čisté konto. Hráli jsme velmi dobře technicky a takticky, což dokazuje fakt, že jsme Liverpoolu dovolili jen minimum šancí,« konstatoval trenér mnichovského celku Niko Kovač. Ale anini on nebyl nijak zvlášť nadšený z tohoto fotbalu: »Sice jsme nedostali gól, ale ani jsme žádný nedali. Takže na jednu stranu je ta sklenice stále z půlky plná, ale jde to brát i tak, že je vlastně poloprázdná.«

Zápas provázely protesty fanoušků Bayernu proti cenám vstupného na zápasy Ligy mistrů. Na tribuně rozvinuli několik transparentů s nápisy »Chamtivost nezná hranic« nebo »Dvacet a dost«, čímž naráželi na snahu federace fotbalových fanoušků udržet ceny na 20 librách (zhruba 600 korun). Pro hostující fanoušky nyní vyjde zápas Ligy mistrů v Liverpoolu na 48 liber (1400 korun), na Bayernu pak na 55 liber (1600 korun).

Útočníci vyhořeli

Ani pětadvacet střel nestačilo Barceloně v Lyonu k vítězství. Favorit se nakonec musel spokojit s bezbrankovou remízou. »Sice jsme nedali gól, ale když máte tolik střel, tak to znamená, že jste hráli dobře a my jsme hráli dobře. Chybělo nám větší sebevědomí, navíc Lyon hrál také dobře a jejich brankář byl skvělý. Ale jsem přesvědčený, že na Nou Campu gól dáme,« řekl obránce Barcelony Clément Lenglet.

Gólmana Anthonyho Lopese nedokázal překonat ani jeden z trojice hostujících útočníků Lionel Messi, Ousmane Dembélé a Luis Suárez. »Myslím, že jsme si zasloužili víc. Pro vítězství jsme udělali všechno, jen to střelecky nebyl náš večer,« dodal kouč Barcelony Ernesto Valverde. Jeho protějšek Bruno Génésio hýřil sebevědomím:

»Víme, jak musíme hrát, abychom dali důležitý gól venku.« Lyon mohl jít dokonce do vedení, ale brankář ter Stegen v 9. min. vyrazil střelu Terriera na břevno.

ÚVODNÍ OSMIFINÁLE LM

Lyon - Barcelona 0:0

Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Makkelie (video, Niz.). ŽK: Aoaur, Dubois - Roberto, Semedo. Diváci: 57 889.

Liverpool - Bayern 0:0

Rozhodčí: Rocchi - Meli, Passeri - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Henderson - Kimmich. Diváci: 52 250.

(zr)